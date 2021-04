Prefeitura notifica empresa e serviço de coleta de lixo é mantido sem prejuízos à população

A primeira-dama Márcia Pinheiro recebeu o apoio do Cuiabá Esporte Clube, nesta terça-feira (27), para a Vacina Solidária. A parceria é mais uma busca efetivada de envolver pessoas e instituições em prol da massificação da campanha de arrecadação de alimentos durante o Plano de Vacinação contra a COVID-19, executado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

“Hoje, é preciso utilizar de toda a tecnologia que se tem à disposição para levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. E é isso que estamos fazendo com a campanha. Nosso objetivo é que ela chegue a todos, seja parceiros afim de doar e contribuir de alguma forma, seja pessoas que estão precisando do alimento e querem saber como receber. É com essa ideia que o time do Cuiabá nos recebe e pedimos a toda sua valorosa torcida que apoie essa causa”, destacou a primeira-dama aos jogadores do clube.

A ação solidária tem tomado conta das redes sociais com inúmeras pessoas postando na busca por doações. Centenas de postagem surgem todos os dias fortalecendo a campanha que, em pouco menos de um mês, já chegou a marca de 1 tonelada de alimentos.

“Nós sabemos o momento difícil que o Brasil e o mundo está passando nesta pandemia e essa ajuda é muito importante para as famílias e as pessoas mais necessitadas”, disse o técnico do Dourado, como o time é popularmente conhecido, Alberto Valentim.

Como doar

Os alimentos não perecíveis podem ser doados nos postos de vacinação da Prefeitura de Cuiabá, situado em cinco polos: Centro de Eventos do Pantanal, Sesi Papa, Sesc Balneário, Universidade Federal de Mato Grosso e, mais recente, o estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

“Deixamos claro que a doação é espontânea e não é condicionada à vacinação, que é direito de todos. Mas, pedimos a colaboração para que as pessoas se conscientizem da necessidade de unir forças para ajudar aqueles que mais precisam, aquelas pessoas que perderam seus empregos e estão em dificuldade para o sustento familiar”, explicou Márcia.