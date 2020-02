Prefeitura participa de workshop sobre arborização e sustentabilidade

A Prefeitura de Cuiabá participou nesta sexta-feira (07) do 1º Workshop Clima, Arborização e Sustentabilidade. Realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, o evento contou com a participação de especialistas da área ambiental, que ministraram palestras sobre a arborização urbana e seus benefícios para a cidade. Pelo Município, o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, foi o responsável por representar o prefeito Emanuel Pinheiro.

Idealizado com o intuito de debater sobre a execução de ações que impactam diretamente na qualidade de vida da população, o workshop contou com quatro palestras. A primeira foi ministrada pelo botânico e paisagista Ricardo Cardim, que abordou o tema “Paisagismo e Arborização Sustentável para o Brasil”. Na sequência, o mestre em Geografia Física, Henrique Nicolau Grillaud Maranholi, falou sobre “Ilhas de calor nos últimos 40 anos em Cuiabá”.

Na programação do período vespertino, também foi discutido o “Conforto Térmico nas Edificações”, por meio do engenheiro civil Adeir Pinto. A última palestra ficou por conta do economista Mauro Romani, um dos criadores do selo Forest Friend, que debateu sobre “Programa Forest Friend de Sustentabilidade e a compensação do impacto ambiental com créditos de floresta”.

O secretário José Roberto Stopa destacou a parceria firmada entre a Prefeitura de Cuiabá e o Poder Judiciário, que tem resultado em diversas ações de conscientização ambiental e arborização, por meio do projeto Verde Novo. “O desenvolvimento trouxe a erradicação das árvores, o fim de uma beleza natural que tínhamos. Acredito que, com essa parceria, nos próximos três ou quatro anos, nossa Capital resgate o título de Cidade Verde”, disse.

Titular do Juizado Volante Ambiental (Juvam), o juiz Rodrigo Curvo reforçou que o projeto Verde Novo surgiu a partir vontade de fazer com que o juizado fosse além do julgamento das causas ambientais. “O Verde Novo, além de plantar e distribuir, busca a conscientização por meio de autoridades no assunto que vão falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, qualidade de vida e arborização”, comenta.

O PROJETO

O Verde Novo é um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso, idealizado pela equipe do Juvam de Cuiabá, com o objetivo de mobilizar a sociedade em prol do plantio e manutenção de árvores na Capital, a fim de alcançar índices de arborização satisfatórios que contribuam para a melhoria na qualidade de vida da população mediante a redução da sensação térmica e aumento da umidade relativa do ar.

Até este momento, 307 ações já foram realizadas, com o plantio e/ou distribuição de 72.692 mudas. Neste sábado (08), um plantio de mudas acontece nas alças de acesso do viaduto da rodoviária de Cuiabá.

(Com informações da assessoria do TJ-MT)