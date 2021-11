Prefeitura pede que Águas Cuiabá reavalie empresas que prestam serviço de tapa-buraco nas obras de saneamento

“Foram 19 anos de espera até um gestor ter coragem de encarar a obra”. O desabafo é do presidente do bairro Jardim Industriário I, Samuel Alves, ao se comentar a alegria da comunidade em receber a obra de requalificação e iluminação da Avenida 30, do bairro. Nesta quinta-feira (4), às 19h, a obra será entregue a comunidade pelo prefeito em exercício José Roberto Stopa. “É nosso compromisso prestar um serviço de qualidade, garantir o crescimento de nossa cidade”, pontua Stopa.

O projeto conta ainda com ampliação da rede de drenagem de águas pluviais, reconstrução da pavimentação, instalação de novos abrigos de parada de ônibus, e sinalização viária.

A obra alcança os mais de dois quilômetros da via, iniciado no cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa e finalizando no encontro com a Rua Antônio de Jesus, na entrada do bairro Pascoal Ramos.

Sem nenhum saudosismo, ele relata que o sofrimento era diários aos moradores já que enfrentavam muita lama na chuva e poeira na seca.

Para o comerciante Anezio Scardelai, este é um momento de felicidade. Ele relata que já que presenciou diversos colegas fecharem estabelecimentos devido a infraestrutura precária da avenida. Ele destaca que a luta foi enorme durante anos.

“Quero agradecer por esta obra, que além de valorizar nosso comércio, valoriza nosso bairro e nossa região. Estamos muito satisfeitos com tudo isso”, afirma. Para o morador, Manuel Rodrigues Ferreira, a qualidade da obra impressiona já que depois dela finalizada presenciou dois temporais e não se registrou alagamento.

“Antes quando chovia tínhamos que alugar um barco para passar por aqui, agora com a troca das manilhas e com aumento das bocas de lobos, não houve mais alagamentos. Nossa gratidão a gestão”, observa.

A obra na localidade faz parte do planejamento contínuo da Prefeitura de Cuiabá no continuo trabalho de melhorar as estruturas já existentes nas vias da capital.