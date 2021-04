Prefeitura prorroga data de parcelamento de créditos fiscais no Mutirão de Conciliação de 2021

Prorrogado por mais trinta dias o prazo estabelecido em relação ao horário de funcionamento diferenciado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência- SADHPD em decorrência da pandemia do coronavírus. A decisão foi publicada no Gazeta Municipal de terça-feira (27) por meio da portaria de nº 10/2021.

O regime de jornada de trabalho, na sede da SADHPD e nas unidades socioassistenciais, será realizado em turnos de revezamento/escalonamento semanal, de forma a adequar o espaço físico ao atendimento do espaçamento mínimo que evite aglomerações, devendo os servidores púbicos apresentarem relatório de atividades realizadas, semanalmente, a chefia imediata (conforme modelo a ser implantado pelo setor) e estar disponível para atendimento presencial casso necessário.

No que tange as normativas e diretrizes estabelecidas de forma expressa na Portaria nº 7/2021, fica mantido o atendimento presencial das 08h às 14 horas e remoto (home office) das 14h01 às 17h, de segunda à sexta-feira, na sede da Secretaria, seguindo as determinações previstas de forma. “O isolamento social é considerado a principal estratégia de proteção e prevenção para a contaminação da Covid-19. Portanto todas as orientações do Ministério da Saúde para evitar a propagação do vírus estão contidas nos decretos municipais sancionados pelo prefeito Emanuel Pinheiro”, disse a municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Nos casos que necessitam de visitas das equipes técnicas nas residências, será realizado excepcionalmente, nas situações graves e/ou emergenciais, sendo realizado agendamento prévio. Isso só deve ocorrer quando necessário um olhar mais aprofundado sobre as condições que demandaram o atendimento, respeitando-se sempre as orientações técnicas de biossegurança, tais como distanciamento e uso de equipamentos de proteção individual- EPIs pelos profissionais e também usuários.

“As visitas deverão obedecer aos cuidados básicos de higiene e proteção, respeitando-se o distanciamento mínimo e realizando-se o atendimento em locais arejados como salões, quintais, áreas, etc. Todos os colaboradores devem exercer papel proativo na disseminação de informações oficiais e divulgação de materiais informativos oficiais, buscando uma maior abrangência no combate a COVID-19 e à desinformação”, reforçou Hellen.

As atividades coletivas ofertadas nos Centros de Convivência dos Idosos – CCI’s, Centros de Referência de Assistência Social – (Cras) continuam suspensas por medidas de segurança. As unidades continuam abertas para atendimentos de casos extremos. “Apesar da suspensão das atividades, todos os assistidos pelos serviços continuam recebendo a assistência. Foram criados grupos de WhatsApp para manter esse contato”, lembrou.

“Válido lembrar das medidas sanitárias de biossegurança estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde- OMS como forma de prevenção da doença, bem como, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, manter o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras. Cada um tem um papel importante nesse momento de crise”, declarou.

Os técnicos da abordagem social continuam realizando ações de sensibilização e orientação sobre a Covid19 à população em situação de rua, informando a respeito às formas de contaminação e meios de proteção, além dos cuidados necessários para se evitar o contágio, considerando ser essa população um público consideravelmente vulnerável devido às condições de higiene e saúde.

“O nosso trabalho não para, pois trabalhamos com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não estamos medindo esforços, oportuno agradecer ao apoio de toda equipe. Se todos se unirem, tão logo isso vai passar”, concluiu Hellen Ferreira.

Os contatos para atendimento remoto são: Coordenadoria Técnica de Gestão e Políticas Sociais- (65) 9.9239-7024; Coordenação de Proteção Social Básica- (65) 9.9236-8738 e Coordenação de Proteção Especial- (65) 9.8464-7886.

Os documentos podem ser protocolados pelo e-mail- gabinete.assistencia@cuiaba.mt.gov.br