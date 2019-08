Prefeitura realiza audiência pública para apresentação da LOA 2020

A Prefeitura de Cuiabá informa que o lançamento do projeto inédito que vai humanizar e revolucionar os tratamentos neurológicos/AVC em Mato Grosso será na próxima terça-feira (27) e não mais hoje (20), como anunciado anteriormente.

Neste período, será feita a calibração da máquina de Hemodinâmica e no lançamento do projeto, na próxima terça-feira, já será realizado o primeiro procedimento.

O projeto “S.O.S AVC, anunciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro funcionará exclusivamente no Hospital São Benedito e terá como objetivo dar celeridade ao processo de diagnóstico e tratamento de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral (AVC).

Com a habilitação do projeto, Cuiabá também se tornará referência no atendimento de cirurgias por hemodinâmica e com isso põe fim a outro grande anseio da população mato-grossense.