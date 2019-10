Prefeitura realiza campeonato dos servidores neste domingo na AABB

Domingo (27) é dia de rever os colegas de trabalho num ambiente mais descontraído. A partir das 8h, as rodadas de futsal já acontecem nas quadras da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), região do Coxipó. O evento é gratuito e voltado a todos os servidores vinculados à Prefeitura de Cuiabá e seus familiares.

O evento é organizado pela Secretaria de Esportes que lembra que para jogar, deve-se apresentar documento com foto antes da partida.

“Todos os servidores estão convidados para confraternizar. Será um momento de lazer e uma oportunidade de socialização, um encontro descontraído para rever os amigos e ainda praticar uma atividade física e, pra quem quiser ficar mais tranquilo, vai ter bozó”, convidou o secretário-adjunto de Esportes, Edilson Odilon.

Além da disputa do futsal, o momento de confraternização vai contar também com jogos de lazer, como bozó, truco e demais modalidades de mesa em caráter recreativo. Ao meio-dia será oferecido almoço com refrigerante sem custo.

Mais informações sobre o evento e regulamento do campeonato pelos contatos: (65) 99265-0141 com Hildebrando Daltro ou pelo telefone da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (65) 3617-1261. A pasta está localizada na Rua Barão de Melgaço, 3.677, Centro de Cuiabá.