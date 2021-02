Prefeitura realiza obra emergencial em casarão da rua Campo Grande no Centro Histórico

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, realiza desde sábado (30), obra emergencial em casarão histórico na rua Campo Grande, no Centro de Cuiabá, devido à instabilidade estrutural. Apesar do imóvel não estar sob a responsabilidade do município ainda, a gestão toma medidas para garantir a preservação do patrimônio tombado e a segurança e trafegabilidade do local, que está temporariamente interditado. No momento, o trânsito está sendo orientado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

“A preservação do patrimônio histórico de Cuiabá é uma prioridade do prefeito Emanuel Pinheiro e por isso tomamos a decisão, sob orientação do IPHAN de intervir para que o imóvel seja preservado”, pontuou o secretário-interino de Cultura, Esporte e Lazer, Luis Cláudio de Castro Sodré.

O imóvel localizado na rua Campo Grande, próximo ao cruzamento com a rua Pedro Celestino, é uma propriedade privada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Em janeiro de 2020, os proprietários do casarão protocolaram pedido de doação do imóvel para a Prefeitura de Cuiabá. O processo está em tramitação.

Entretanto, pelo processo caminhar favorável a conclusão da doação e por acreditar na importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, garantindo também a segurança e trafegabilidade do local, a gestão Emanuel Pinheiro tomou a iniciativa de intervir na situação, mesmo sem a finalização do processo de doação do prédio. Foi contratada empresa com experiência em restauração de patrimônios tombados, em caráter emergencial, para estabilizar a estrutura do casarão.

Desde sábado (30), equipe da empresa Archaios Engenharia trabalha na retirada dos escombros que estão empurrando a parede da fachada da casa. Dentre os procedimentos, também está a impermeabilização das paredes externas para que não sejam mais deterioradas pelas chuvas.

“Tomamos todo o cuidado de contratar uma empresa especializada em restauração para realizar o trabalho de escoramento do casarão. Será feita também a cobertura do imóvel para que o período de chuvas não prejudique ainda mais a estrutura. Esta é mais uma das ações da Pasta, desta vez utilizando recurso próprio do município, pois já coordenamos uma série de obras de recuperação do patrimônio histórico de Cuiabá, por meio do PAC Cidades históricas”, relembrou o secretário-adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Justino Astrevo.