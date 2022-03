Prefeitura realiza plantio de 155 mil mudas de árvores em escolas municipais e espaços públicos

Acompanhado pela primeira-dama e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat e pelo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis, além de vereadores, secretários, professores e alunos, a solenidade ganhou importância pelo fato de as pesquisas terem sido elaboradas por profissionais da Rede Pública Municipal e pelo fato de o prefeito garantir a gratuidade dos exemplares para os alunos da Rede Pública Municipal.

Tanto Kalil Baracat quanto a primeira-dama Kika Dorilêo Baracat participaram do lançamento dos livros didáticos “Várzea Grande, cidade da gente”, destinado aos alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental da rede municipal de Várzea Grande.

Os livros didáticos “Várzea Grande, cidade da gente” de autoria dos professores: Gonçalina Leite Rondon, Wanda Cecília de Mello, Rosana Fátima de Arruda, Emerson de Souza, Nailza Barbosa Gomes e Pedro Mário Sales foram produzidos pela Didáticos Editora e serão distribuídos para os alunos do Ensino Fundamental nos estudos regionais de História e Geografia sem custo e como elemento fundamental para que as pessoas conheçam a história da cidade onde vivem ou nasceram.

Um dos maiores filósofos, teórico político e orador irlandês, que foi membro do Parlamento Londrino afirmava com desenvoltura que ‘Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la’, o que até hoje demonstra que sem história um povo fica enfadado a não sair do mesmo local, não evoluir e como queremos e vamos evoluir, temos que ter história, estar com ela registrada para poder ser propagada para todos que desejarem e se tornar evolutiva assim como é a própria vida humana”, comemorou o prefeito Kalil Baracat, ressaltando novamente que ele vem de uma família de educadores que sempre trabalharam por uma Várzea Grande melhor para todos sob o comando da sua avó Sarita Baracat.

De acordo com Gonçalina Rondon, ex-superintendente pedagógica da Smecel/VG, os dois volumes destinados aos anos iniciais e aos anos finais, são o resultado de anos de estudos e pesquisas realizadas pelos autores para ser utilizado em sala de aula. “Os livros irão possibilitar aos estudantes o conhecimento dos aspectos históricos de Várzea Grande desde sua fundação até o momento atual. Além dos registros históricos, fotos, mapas e ilustrações, os livros também contêm atividades variadas e sugestões para trabalhos de pesquisa individual ou em grupo”, explicou.

Outro aspecto relevante para os autores é a possibilidade que as publicações também possam ser fontes úteis de estudo para aqueles que desejam prestar concurso para o serviço público municipal ou para pesquisadores e historiadores interessados pela história política, social e cultural de Várzea Grande.

Para o secretário Silvio Fidelis, com a publicação e a distribuição dos livros para as escolas, o estudo de história e geografia na Educação Fundamental do município vai ficar mais abrangente. “Em sala de aula, o professor ensina a história e geografia do estado, do país e até do mundo. A partir de agora ele também vai poder ensinar a história e geografia do município com esses livros que serão importantes instrumentos para elevar os conhecimentos de alunos e professores sobre a história e geografia de Várzea Grande”, destacou.

Silvio Fidélis lembrou que dados históricos e geográficos fazem parte de toda e qualquer medida adotada não só pelo ensino, mas também, pelas empresas e indústrias para decidirem seu planejamento futuro, para investidores que desejam saber as reais possibilidades para seus negócios, para o dia a dia de todos que vivem da cidade ou em função dela, pois no mundo moderno, digital das mídias sociais, a história constrói e define estratégia e a geografia assegura resultados, ou alguém acredita que o agronegócio não levou em consideração a história de Mato Grosso e seus dados geográficos para tornar aqui o maior celeiro do mundo.

Durante o lançamento, os livros foram entregues de maneira simbólica para alunos das EMEBs Honorato Pedroso de Barros e Gonçalo Domingos de Campos (CAIC).