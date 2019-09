Prefeitura retifica edital e período de inscrição para o CPC é prorrogado

Em virtude da alta procura desde o lançamento, a Prefeitura de Cuiabá retificou o edital da segunda edição do Curso Preparatório Comunitário (CPC). O documento, que circula no Diário Oficial de Contas desta sexta-feira (13), traz como mudança a prorrogação do período de inscrição. Conforme a publicação, os interessados em participar do “intensivão” podem efetuar o cadastro até a próxima quinta-feira (18).

Com a modificação, as datas de divulgação da lista de aprovados e da aula inaugural também foram alteradas. Antes agendados para os dias 14 e 16 de setembro, respectivamente, os eventos acontecerão agora nos dias 20 e 23 do mesmo mês. Neste ano, o CPC oferta 1.500 vagas para os cinco polos distribuídos em todas as regiões da cidade. As inscrições podem ser realizadas pelo endereço eletrônico http://cpccuiaba.com.br/.

O CPC foi Idealizado com o objetivo de preparar alunos com baixa renda familiar para as provas de vestibulares e também para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso pode ser feito por estudantes que já concluíram ou ainda concluirão, até dezembro de 2019, o 3º ano do ensino médio da rede pública ou privada. No segundo caso, é necessário que o aluno seja bolsista e comprove tal condição.

“Na data da aula inaugural, os aprovados devem comparecer com uma fotocópia do seu RG, CPF e comprovante de residência, para efetivar a matrícula no polo e período escolhido. Caso o aluno seja menor de 18 anos, a matrícula deve ser feita com o acompanhamento de um responsável. É importante destacar que, não teremos outra data de matricula. Portanto, aqueles que não comparecerem para realização do processo perderão o direito à vaga”, explica o coordenador-geral do CPC, professor Claudio Taques, o Pardal.

Conforme o planejamento da Secretaria de Inovação e Comunicação, pasta responsável pela coordenação do CPC, as aulas serão ministradas na Escola Estadual Presidente Médici (vespertino/noturno), na Unic – Beira Rio (vespertino), Unic – Barão (vespertino/noturno), Escola Estadual Dione Augusta Silva Souza (vespertino/noturno), Escola Estadual Dr. Estevão Alves Corrêa (vespertino), Espaço Cultural Silva Freire (noturno), e no bairro Bela Vista (noturno).

CONFIRA ABAIXO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL: