Prefeitura tem até o dia 30 para protocolar a LOA 2020 na Câmara Municipal

Ao todo foram realizadas quatro audiências públicas, realizadas durante o mês de agosto, onde moradores de todas as regionais tiveram a oportunidade de apresentar e debater as principais necessidades e prioridades que devem estar inseridas na peça da Lei Orçamentária Anual LOA). Os encontros tiveram a participação de mais de 240 moradores, tendo como finalidade ouvir os anseios dessas pessoas que conhecem bem a realidade onde residem.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria Municipal de Planejamento, as principais demandas apontadas pela comunidade da baixada cuiabana foram relacionadas às questões de Limpeza de Boca de Lobo e Reforma de Miniestádios (Regional Leste), Regularização Fundiária e Construção de PSF (Regional Oeste), Limpeza de Boca de Lobo, Recapeamento e Tapa Buraco (Regional Norte) e Regularização Fundiária e Pavimentação Asfáltica (Regional Sul). As dotações orçamentárias correspondentes as essas demandas vão ser incrementadas para que os órgãos responsáveis possam priorizar essas demandas no exercício financeiro de 2020.

As reuniões com participação ativa do cidadão cuiabano é mais um ato que vem ao encontro da política de governo adotada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, na qual o envolvimento da sociedade na administração pública é visto como parte fundamental para o contínuo desenvolvimento do Município. “Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados em todas as reuniões. Com a contribuição dos munícipes, que tem sido muito boa em todas as regiões que já receberam a nossa visita, será possível alocar a destinação dos recursos nas dotações orçamentárias mais apropriadas a serem executadas no próximo exercício. As pessoas têm levado as demandas das regionais e isso tem transformado a LOA numa peça mais eficiente do ponto de vista do planejamento municipal”, declarou o diretor de Planejamento e Orçamento, Charles Nilson Zandonato.

A Prefeitura de Cuiabá tem até o dia 30 de setembro para protocolar na Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo exercício para apreciação, votação e aprovação do poder Legislativo da Capital. “Já estamos trabalhando para cumprir todos os procedimentos e encaminhamentos necessários. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, respeitar todos os prazos, atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal”, declarou o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien.