Premiação nacional vai agraciar municípios que desenvolvem boas práticas de gestão

Crédito: Divulgação

Lançado nesta quinta-feira (8), na Associação Mato-grossense dos Municípios, o Prêmio Band Cidades Excelentes visa incentivar a melhoria da realidade dos municípios, valorizar e divulgar projetos públicos através da premiação das boas práticas de gestão. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Instituto Aquila, em parceria com a AMM, que mobilizou os gestores e equipes para participar do lançamento e inscrever projetos implantados ou em andamento nos municípios. A solenidade foi realizada de forma on-line e contou com a presença do presidente da AMM, Neurilan Fraga, do diretor executivo do Grupo Bandeirantes em Mato Grosso, Evaldo Silva, e de um dos autores do livro Cidades Excelentes, Raimundo Godoy.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a iniciativa é muito importante para valorizar e garantir visibilidade a práticas inovadoras locais, que fazem a diferença para a comunidade. “O lançamento da premiação vai contribuir muito com a gestão municipal, pois servirá como incentivo para os gestores, que enfrentam muitos desafios para assegurar uma gestão eficiente e comprometida com o bem-estar da coletividade”, assinalou.

O consultor Raimundo Godoy ressaltou que a iniciativa foi idealizada para contemplar municípios de todo o país. “O Brasil é a soma de 5570 municípios e 80% dos municípios brasileiros estão abaixo de 50 mil habitantes. O prêmio engloba toda a realidade brasileira, para que todos possam participar em igualdade de condições e tenham a oportunidade de mostrar suas boas práticas”, frisou.

Conforme os organizadores do Prêmio Band Cidades Excelentes, a meta é incentivar a implementação de projetos na esfera pública, disseminar soluções de gestão que sirvam de referência para outros municípios e também a valorização de servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população. Outro objetivo é otimizar os recursos, transformar a gestão e buscar o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS, principalmente elevar o Índice de Desenvolvimento Humano-IDH brasileiro de 0,765 para 0,800.

A participação dos municípios de todas as regiões brasileiras, será dentro de uma seleção nacional e outra estadual, até o mês outubro deste ano.

De acordo com o regulamento, os municípios serão automaticamente inscritos para concorrer ao prêmio em determinada segmentação populacional, lembrando que a participação não é obrigatória. Não poderão concorrer municípios que estejam inscritos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi.

A inscrição dos projetos deve obedecer as datas estipuladas no portal. Quanto aos critérios, a avaliação será feita a partir da ferramenta desenvolvida pelo Instituto Aquila, o Índice de Gestão Municipal-IGMA. A plataforma, que é estruturada baseada em inteligência artificial, foi criada com o objetivo de acompanhar a evolução dos municípios brasileiros, por meio de indicadores econômicos e sociais das cidades.

O presidente da AMM destacou a importância de os gestores conhecerem e acompanharem os indicadores dos municípios. Fraga ressaltou que por meio da plataforma os prefeitos e equipes encontram os principais dados sobre os municípios, identificando, inclusive, onde existe maior necessidade de investimento e atenção do poder público.

Os gestores poderão submeter os projetos qualitativos que garantem a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da população. Os indicadores são construídos a partir dos seguintes pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Para cada pilar, os municípios serão separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local.

Os projetos qualitativos são de iniciativa pública e com o intuito de melhorar a gestão municipal da cidade avaliada. O mesmo município poderá concorrer apresentando mais de um projeto. Os projetos deverão ser submetidos através do portal do prêmio com os pré-requisitos de aplicação atendidos e servirão para aumentar a nota do indicador IGMA do município.