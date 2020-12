Prêmio Brasil Artesanal de Salame – Herança de família, receita transforma vida de produtor no Sul

Elizangela da Costa faz parte do grupo de 30 produtores da pecuária de leite beneficiados pelo programa de Assistência Técnica. Ela conheceu a ATeG por meio do Técnico de Campo, Cairon Rony Bezerra, o qual presta assistência pelo Senar Roraima no Município de Mucajaí.

Com onze meses de acompanhamento da ATeG, a propriedade já conta com um projeto e com metas para serem alcançadas. Localizado no Município de Mucajaí, o Sítio São Raimundo passa por adaptações, como, por exemplo, implantação de piquetes e construção de curral apropriado. O objetivo da produtora é fazer da pecuária de leite sua principal fonte de renda na localidade.

Elizangela está na propriedade desde 2011 e pela primeira vez recebe assistência técnica especializada, a qual abrange um planejamento adequado para implementação da bovinocultura de leite no sítio. Um dos objetivos do programa é contribuir para a permanência das pessoas no meio rural produzindo renda e desenvolvimento.

A assistência do Senar ao produtor rural tem sido uma das prioridades do Presidente do Sistema FAERR/SENAR, Sílvio de Carvalho, o qual busca levar conhecimento adequado ao homem do campo do Estado de Roraima.

