Presente de Cuiabá, Viola é instalada em Corumbá como símbolo de irmandade entre as cidades

O monumento Viola de Cocho foi instalado em frente ao Centro de Convenções em Corumbá, no último dia 31 de janeiro. O instrumento, símbolo da cultura cuiabana, representa a irmandade entre Cuiabá e Corumbá. A instalação da peça foi acompanhada do secretário-adjunto de Turismo, Marcelo Pires, que representou o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e contou com a presença do prefeito de Corumbá Marcelo Iunes.

“Celebramos essa irmandade com Corumbá e que nossa irmandade perdure. Cuiabá ganha ao presentear Corumbá. Que essa obra não apenas embeleze, mas também se torne mais um ponto atrativo do município”. O secretário-adjunto também convidou o prefeito Marcelo Iunes para visitar Cuiabá e “estreitar ainda mais o elo” de amizade existente entre os dois municípios.

O prefeito Marcelo Iunes destacou a “identificação histórico-cultural” existente entre os povos de Corumbá e Cuiabá apesar da distância. “Somos cidades irmãs, nossos povos têm uma relação cultural e histórica muito fortes, uma identidade mesmo. Juntas, nossas cidades tiveram importância fundamental no crescimento e desenvolvimento do Mato Grosso integrado. Seguimos agora com a missão de fortalecermos os laços e promovermos uma integração turística, cultural entre nossos municípios. É um grande presente que ganhamos, agradeço ao prefeito cuiabano, Emanuel Pinheiro, pela lembrança a Corumbá”, afirmou.

O monumento em forma de instrumento foi enviado a Corumbá pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A peça tem as mesmas dimensões de sua irmã, instalada na rotatória do Terminal Rodoviário de Cuiabá, no dia 28 de agosto de 2019, em cerimônia que contou com a presença do Comandante do 6º Distrito Naval de Corumbá, Almirante Arentz.

Instalada em frente ao Centro de Convenções, a obra é um presente de Cuiabá em retribuição ao obelisco oferecido em 1919 pelos corumbaenses em homenagem ao bicentenário da capital mato-grossense. Este obelisco está instalado na praça Luiz de Albuquerque, na orla do rio Cuiabá.

Em 1920, Cuiabá foi presenteada em seu aniversário com o que hoje é símbolo de conexão entre as cidades irmãs. Em retribuição, 100 anos depois Cuiabá presenteia Corumbá com um monumento histórico em formato de viola de cocho para celebrar a cultura pantaneira dos dois estados aos quais pertencem. A Viola feita de chapas de metais, é uma criação do artista plástico Jonas Lima Correa Neto e possui 3,5 metros de altura por 7 metros de comprimento.

*com informações assessoria Prefeitura Municipal de Corumbá