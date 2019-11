Presidente da ALMT destaca produção do filme 'Cuiabá 300 anos em 100 minutos'

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

"O registro histórico é um dos alicerces que dá sentido aos povos e, principalmente, aos moradores de uma cidade. Com Cuiabá não é diferente. Preservar a memória institucional da cidade é manter os fatos vivos. É uma forma de fortalecer as raízes culturais e valorizar nossa gente". A afirmação foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), durante sessão solene que homenageou o trabalho das personalidades envolvidas na produção do longa-metragem "Cuiabá 300 anos em 100 minutos", realizada na sexta-feira (8), no Plenário das Deliberações, numa iniciativa do deputado Wilson Santos (PSDB).

O evento também reconheceu a importância de pessoas que contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da cidade. Dentre eles, o cuiabano e general de Exército Júlio Cesar de Arruda, que recebeu a comenda Marechal Cândido da Silva Rondon, bem como outras personalidades que receberam moção de aplausos.

“É uma sessão histórica para a Assembleia Legislativa. Homenageamos pessoas que fizeram a Cuiabá dos 300 anos. São personagens que trabalharam muito por Cuiabá. É o caso da dona Eulália da Silva Soares [que faz o tradicional bolo de arroz e de queijo], do general, de Bonilha Filho, dentre outros que trabalharam muito aqui e nesse rol me incluo porque também convivi toda minha vida em Cuiabá. Esse momento é muito gratificante”, afirmou Botelho.

Em seu discurso, ressaltou todo o trabalho até que o filme estivesse pronto. “Vocês escreveram um pouco da história destes 300 anos da nossa querida Cuiabá através deste filme. Souberam usar bem isso, ouvindo pessoas, deixando as pessoas contarem as histórias através dos painéis, por isso esta homenagem é tão especial e merecida. Parabéns a toda a equipe que pensou, que produziu, que participou do filme 'Cuiabá 300 anos em 100 minutos'”, comemorou Botelho.

O médico Ivens Cuiabano Scaff participou do longa-metragem como médico antigo e poeta. “A capital tem uma característica interessante. É um ponto de chegada, aqui vivia os bororos e vieram os bandeirantes, época em que descobriram ouro, foi uma loucura que quase esvaziou São Paulo. Desde essa corrida pelo ouro vieram levas e levas de imigrantes. Então, Cuiabá tem essa característica de ser uma cidade atrativa. Eu, por exemplo, sou neto de libaneses, temos migração japonesa, italiana, do Rio Grande do Sul, do Paraná e é esse pote de fusão que faz Cuiabá ser o que é”, avaliou.

Idealizador do filme-documentário, Dario César Scherner disse que a sessão solene brinda o documentário que registrou homens e mulheres que representam a maioria das profissões em Cuiabá desde a sua fundação.

“Temos uma linha do tempo na área da saúde, de como os médicos iam trabalhar antes, a cavalo, depois de motocicletas, como era medicina domiciliar até chegar na tecnologia de hoje. A mesma coisa os advogados, quem eram os advogados há 300 anos e quais são os baluartes do direito atualmente. Assim, também no esporte, culinária, cinema, artes visuais, música, cultura, com o ser cuiabano, o fazer cuiabano. Seja em qualquer segmento tem esses testemunhais de pessoas escolhidas a dedo, para que pudéssemos registrar um pouquinho em 100 minutos, para que Cuiabá tenha esse registro para as próximas gerações”, explicou Scherner.

Comenda – O general Júlio César de Arruda agradeceu a condecoração e lembrou as dificuldades que enfrentou para estudar, já que seus pais não dispunham de condições financeiras para dar estudo aos 10 filhos. “Então, o caminho que Rondon fez eu também fiz, de estudar e prestar concurso, ir para a carreira militar e chegar onde estou hoje. É uma satisfação enorme receber essa comenda. Rondon tem que ser exemplo para todos nós”, finalizou.