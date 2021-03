Presidente da AMM destaca as medidas anunciadas hoje pelo Governo do Estado

Crédito: Dovulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, ressaltou que as medidas anunciadas pelo Governo do Estado são positivas, uma vez que salvarão vidas. Ele frisou que atualmente é grande a quantidade de pessoas contaminadas pela Covid-19, e que estão na fila de espera por um leito de UTI.

Por outro lado, Fraga afirma que dentro do pacote anunciado, quando se refere a pagamento de dívidas anteriores (2016 a 2018), ele disse “Nós já estávamos cobrando o Governo do Estado o pagamento dessas dívidas, haja visto que o mesmo fechou o ano de 2020 com um superávit de mais de R$ 2 bilhões”, observou.

Com relação a instalação de leitos de UTI e de leitos clínicos, o presidente da AMM também frisou que a pedido do Governo, fez nos últimos dias um chamamento muito forte junto aos prefeitos. “Principalmente daqueles municípios que tem condições de criarem novos leitos de UTI e leitos clínicos, para que eles fizessem parceria com o Estado, no sentido de superar neste momento tão difícil, que estamos vivendo por conta da pandemia. As pessoas estão morrendo por falta de atendimento adequado, em função do colapso da saúde pública e também privada”, assinalou.

Para Fraga, é imprescindível que neste momento, o Governo do Estado faça um esforço gigantesco no sentido de comprar as vacinas o mais rápido possível, em uma quantidade suficiente, de tal forma que toda população seja imunizada em curto espaço de tempo. “Sabendo da dificuldade de adquirir imunizantes para a Covid-19, tendo em vista que no mundo todo estão demandando os poucos laboratórios que já possuem vacinas devidamente aprovadas pelas agências de vigilância sanitária”, disse ele.