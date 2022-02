Presidente da AMM e prefeitos apresentam demandas a diretor do programa Calha Norte

Crédito: Divulgação

Prefeitos participaram de uma reunião nesta terça-feira (1), na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, com o diretor do Programa Calha Norte, do ministério da Defesa, General de Divisão Ubiratan Poty. A reunião foi coordenada pelo presidente da AMM, Neurilan Fraga, que, juntamente com os gestores, apresentou demandas dos municípios a serem encaminhadas junto ao programa federal.

O apoio financeiro para viabilizar a construção de aterros sanitários e estações de transbordo, visando ao atendimento de exigências do Marco Legal do Saneamento, foi uma das demandas apresentadas pelo presidente da AMM ao general. “Os municípios precisam de apoio governamental para a operacionalização dos aterros sanitários e para viabilizar toda a logística necessária para a destinação adequada dos resíduos sólidos”, assinalou Fraga.

Os gestores também apresentaram questões locais, como o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, que pleiteou patrulhas mecanizadas para atender comunidades rurais. “Temos 36 comunidades rurais, muitas delas pobres. Além disso, o município reúne cerca de três mil quilômetros de estradas vicinais”, frisou.

O general Ubiratan Poty disse que os recursos do programa Calha Norte destinados à infraestrutura são provenientes de emenda parlamentar. Ele sugeriu que a AMM defina as prioridades dos municípios para que o programa possa fazer os investimentos. Poty também disse que está programando para abril a realização de uma semana de reuniões com os prefeitos de Mato Grosso para solução de gargalos e recebimento de demandas. “Teremos, ainda, dois dias de workshop para orientar os técnicos das prefeituras”, afirmou.

Antes da reunião com o general, a AMM recebeu os técnicos do Programa Calha Norte que realizaram atendimento aos 30 municípios de Mato Grosso que possuem projetos cadastrados. Durante os atendimentos, o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Francisco Lopo, juntamente com sua equipe técnica, sanou as dúvidas sobre o projeto de iluminação em via urbana com substituição de lâmpadas comum por LED, braços para luminárias, cabos de cobre flexível, que está cadastrado no Programa e aguarda licitação.

Já o prefeito de Santo Afonso, Luis Fernando Ferreira Falcão, recebeu as orientações para finalizar o projeto de iluminação pública em via urbana, no estádio municipal Geraldo Bertoldo de Farias e nas praças da Bíblica e Marechal Rondon.

O programa Calha Norte (PCN) tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação, possui como objetivos estratégicos o aumento da presença do poder público, a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.