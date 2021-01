Presidente da AMM lamenta a morte do engenheiro Leonardo a segunda vítima no acidente da BR-070

Crédito: Divulgação

O engenheiro Leonardo Martins Carvalho, de 26 anos, que estava internado com traumatismo craniano no Hospital Regional de Cáceres, morreu na madrugada deste domingo (31). Leonardo foi a segunda vítima fatal de um acidente na BR-070, que ocorreu nesta sexta-feira, no percurso entre Cuiabá e Cáceres. A outra vítima foi o engenheiro sanitarista Camilo Pio Saes, que morreu no local do acidente.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, lamentou a morte de Leonardo e se solidarizou com a família pela perda tão repentina e precoce. “Perdemos o Camilo e agora o Leonardo, um jovem promissor em sua carreira e que desenvolveu um excelente trabalho para os municípios. Estamos muitos abalados com tudo que aconteceu, perdemos dois grandes amigos e excelentes profissionais. Camilo e Leonardo eram dois engenheiros extremamente competentes e acima de tudo dedicados. Eles deixam um legado de belos exemplos, nas suas vidas pessoais e profissionais. Nesse momento, pedimos a Deus que dê forças aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho para superarmos esse momento de dor”, disse Neurilan.

Eles retornavam de uma viagem a vários municípios da região no cumprimento dos seus afazeres, uma visita técnica para verificar obras nos municípios. Os engenheiros eram prestadores de serviço pela Oscip Instituto Blaise Pascal, que tem contrato com a Associação Mato-grossense dos Municípios para a elaboração de projetos para os municípios.

O veículo onde estavam os engenheiros capotou, após derrapar na pista, devido à aquaplanagem, no percurso próximo à Fazenda Jacobina. Além de Camilo e Leonardo, estavam na caminhonete Hilux, o motorista Heriky Franklinn Marques, o engenheiro Axcel Sales Lopes e a arquiteta Natacha Carvalho. Os demais ocupantes do veículo ficaram feridos, mas passam bem. A AMM decretou luto oficial por três dias em memória dos profissionais.