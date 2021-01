Presidente da AMM lamenta a morte do ex-prefeito de Torixoréu

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, lamenta a morte do ex-prefeito de Torixoréu, Odoni Mesquita ocorrido em Brasília na manhã desta terça-feira, dia 12 de janeiro. Odoni é esposo da prefeita eleita, Inês Coelho.

O ex-prefeito estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva-UTI do Hospital MedBarra, no município de Barra do Garças com a Covid-19. Devido ao agravamento da doença e com o pulmão comprometido, ele foi transferido na última semana para o Hospital de Brasília.

O presidente da AMM destaca que Odoni contribuiu muito com o desenvolvimento do município de Torixoréu, onde foi prefeito, no período de 2013 a 2016. “ Lamentamos com muita tristeza a perda do amigo e nos solidarizamos com a sua família neste momento de dor”, disse Neurilan Fraga

A família está em contato com o Hospital de Brasília para que o corpo de Odoni será levado para Torixoréu, onde será sepultado.