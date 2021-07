Presidente da AMM parabeniza Grupo Flor Ribeirinha pela conquista do título mundial no Festival da Polônia

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, parabeniza o Grupo Flor Ribeirinha de São Gonçalo Beira Rio, pela conquista de mais um título mundial. Ele frisou que a premiação é fruto de um trabalho constante da fundadora Domingas Leonor, na preservação dos valores culturais de Mato Grosso. “O grupo já rompeu fronteiras, levando a música regional e a dança do Siriri, para vários estados brasileiros e para outros países. Sem dúvida, é um dos patrimônios culturais que muito nos orgulha”, enalteceu, destacando a trajetória do grupo em Cuiabá.

O Flor Ribeirinha foi o primeiro classificado em primeiro lugar do prêmio Favorito de Público e também em primeiro lugar no Júri Técnico do 26º Festival de Dança Folk Harbor realizado na Polônia. A cerimônia de premiação ocorreu nesta quarta-feira, 30 de junho em Gorzów Wlkp. O grupo representou o Brasil a convite da Federação de Festivais Internacionais de Dança-FIDAF- Brasil.

A presidente e fundadora do Flor Ribeirinha, Domingas Leonor, Mestra da Cultura de Mato Grosso, destaca com muito orgulho a conquista de mais um prêmio internacional. “É a consagração de um trabalho árduo na preservação da nossa cultura, mesmo diante das dificuldades“, disse ela emocionada. O Grupo que vai completar 28 anos de existência, no próximo mês de julho, já se apresentou em vários países. Em 2017 conquistou o primeiro prêmio mundial na Turquia com o espetáculo ‘Mato Grosso Dançando o Brasil’.

Para o Festival de Dançan na Polônia, foram selecionados apenas 10 grupos para a competição online. O evento foi realizado no período de 26 a 30 de junho e aconteceu de forma híbrida, com a apresentação in loco dos grupos da Polônia, na competição, enquanto os grupos estrangeiros, enviaram as apresentações por meio de vídeos. Devido ás restrições impostas pela pandemia, o grupo enviou um vídeo para a modalidade em desempenho competitivo. Desde a cerimônia de abertura em Gorzów até o encerramento com concerto de gala, as apresentações foram transmitidas por meio dos canais de mídia do próprio festival.

O diretor artístico e coreógrafo do Flor Ribeirinha, Avinner Agusto, ressalta que o grupo mostrou a tradicional dança do Siriri e o Boi Bumbá, que encantaram o público. O trabalho foi avaliado por um júri técnico composto de cinco representantes de Federações Internacionais, como da Coréia do Sul, Rússia, Bulgária e dois representantes das Américas. “Em um momento que a pandemia impossibilitou o Flor Ribeirinha de realizar a viagem internacional, participar do festival neste formato virtual, e ser consagrado com este título mundial, mostra a força da nossa cultura, além das adversidades. Neste sentido nosso trabalho, continua mantendo viva a nossa esperança e produzindo memórias que marcam a história da nossa gente. A coletividade continua a existir, mesmo não podendo estar todos juntos fisicamente. Sentimos toda a energia do público na perspectiva de mobilização e o reconhecimento dos jurados internacionais com a estética e história da nossa apresentação artística, disse ele, destacando que o prêmio é um marco para o Flor Ribeirinha e representa um marco para a cultura de Mato Grosso.