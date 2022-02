Presidente da CBF acompanha Cuiabá x Sorriso e faz elogios à nova estrutura do Dutrinha

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, esteve na tarde deste sábado (19), no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o ‘Dutrinha’, para acompanhar a partida entre Cuiabá e Sorriso pelo Campeonato Mato-grossense.

Ednaldo conheceu a nova modelagem do Dutrinha, que foi entregue recentemente à população após ser totalmente reformado pela gestão Emanuel Pinheiro, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras Públicas. O dirigente fez elogios às instalações e destacou a importância de ter mais um complexo esportivo, além da Arena Pantanal, para a disputa de grandes partidas.

Ao lado do presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, do presidente do Sorriso, Irineu Zambiase e do vice-presidente da FMF, Márcio Alencar, Ednaldo assistiu a vitória do Cuiabá por 4 a 0.

“Foi um prazer recebermos a visita do presidente da CBF, onde nós pudemos levar ao conhecimento do dirigente, que é um grande incentivador do futebol de base e do futebol feminino, projetos da gestão voltados ao esporte como Bom de Bola Bom de Escola e o Lapidando Craques, que é um projeto que vai suprir os nossos times locais com a possibilidade de formarmos futuros craques do futebol em Cuiabá. O presidente Aron da FMF também fez elogios à estrutura do Dutrinha como o estádio raiz de Cuiabá”, disse o secretário Aluízio Leite.

O Cuiabá goleou o Sorriso por 4 a 0 e confirmou a liderança no Campeonato Mato-grossense e a classificação direta para a semifinal. Elton, Alesson, Rodriguinho e Felipe Marques marcaram os gols que garantiram a vitória.

O DUTRINHA

Fundado em 1952, o Estádio Eurico Gaspar Dutra foi o palco central do futebol mato-grossense até a inauguração do Estádio Governador José Fragelli, o Verdão, em 1976. O Dutrinha, como é carinhosamente chamado pelos cuiabanos, é sem dúvida o local de grande identificação dos clubes de futebol da baixada cuiabana, a exemplo do Mixto, Dom Bosco e Operário, que viveram grandes momentos de suas histórias no estádio.

A estrutura pertence a Prefeitura de Cuiabá desde julho de 2011. Entre 2010 e 2014 foi o principal estádio de Mato Grosso devido a demolição do Verdão para dar lugar a atual Arena Pantanal. Em 2021, chegou ser cedido, temporariamente, à Confederação Sul-Americana de Futebol e foi utilizado como centro de treinamento das seleções que participaram da Copa América.

Desde sua construção, essa foi a maior obra de reestruturação já executada no local. Além dos históricos jogos e disputas, o Dutrinha também recebeu diversos shows nacionais, de cantores famosos e consagrados pela crítica, a exemplo do cantor Raul Seixas, Lulu Santos e Balão Mágico. Foi ainda consagrado como a casa do futebol americano, onde o Cuiabá Arsenal fez história, popularizando o esporte entre os cuiabanos.