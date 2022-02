Presidente da CBF destaca qualidade da Arena Pantanal na vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo

O coordenador do pavilhão do Brasil na Expo Dubai, general Elias Martins, destacou o papel de protagonismo de Mato Grosso na relação estabelecida entre o Brasil e os países do Golfo Arábico, especialmente por conta do agronegócio.

O general acompanhou o governador Mauro Mendes, neste domingo (20.02), durante visita ao evento, que é a maior feira de negócios do mundo e ocorre na cidade que dá nome à exposição.

De acordo com o coordenador, o agro mato-grossense atua como uma grande “ponte” que tem feito o Brasil estreitar as relações econômicas com países como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã e países vizinhos.

“O agro para mim é Mato Grosso. Toda essa riqueza que estamos apresentando para o mundo e toda essa ponte sólida que temos entre Brasil, Emirados Árabes Unidos e os países do Golfo Arábico é construída por meio do agronegócio. E o agronegócio é basicamente Mato Grosso”, afirmou Martins.

O governador Mauro Mendes reforçou que a participação do Estado na exposição é uma forma de consolidar esse papel de protagonismo e, além disso, mostrar ao mundo que Mato Grosso é a região do planeta que mais produz alimentos com respeito ao meio ambiente.

“A Feira de Dubai é impressionante. Uma feira gigantesca. Estamos aqui mostrando a nossa sustentabilidade, as nossas florestas, nossa preservação e fazendo um posicionamento importante. Porque muita gente fala indevidamente do Brasil, como se fôssemos os grandes destruidores da natureza. Há problemas sim, mas temos hoje a melhor e mais severa legislação ambiental do planeta. Temos muita coisa boa para mostrar para o mundo e esse é o desafio de Mato Grosso e do Brasil”, declarou.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, a feira é uma grande vitrine para Mato Grosso e também uma grande oportunidade para trazer novos conhecimentos e práticas tecnológicas ao setor econômico do Estado.

“Tivemos a oportunidade de visitar vários stands, ver as experiências na área da agricultura, o futuro que se almeja de ter cada vez mais sustentabilidade. Uma fantástica experiência com muitas informações que com certeza todo esse grupo privado e público saberão levar para Mato Grosso”, pontuou.

Também participam do evento: os secretários Mauro Carvalho (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação) e Wener Santos (MT Par), além de Bruno Andrade (diretor do Imac), Fernando Cadore (presidente Aprosoja/MT), Silvio Rangel (vice-presidente da Fiemt/Sindalcool), Gutemberg Silveira (presidente da Aprosmat), Adilson Ruiz (presidente do Instituto Ação Verde), Patrícia D’Oliveira Marques (presidente da Aquamat), Gabriel Ruiz (diretor da Plastibras), o secretário de Turismo de Chapada dos Guimarães, Alexandre Barão, a assessora para Assuntos Internacionais de Mato Grosso, Rita Chiletto, e o ajudante de ordens do governador, Ricardo Mendes.

A primeira-dama Virginia Mendes e a esposa de Mauro Carvalho, Monica Carvalho, assim como os empresários e representantes classistas, custeiam a viagem com recursos próprios.