Presidente da CNA e Diretoria Executiva tomam posse

Um dos produtos mais acessados do site e aplicativo (app) do Sistema FAEP/SENAR-PR, o serviço de previsão do tempo, foi ampliado. Antes restrita a municípios paranaenses, a consulta dos dados – como temperatura, chuva, umidade do ar e direção do vento, entre outros – passa a abranger todo o país. A ampliação foi definida a partir de solicitações de usuários, principalmente de produtores paranaenses, que sugeriram o acesso às informações de outras cidades brasileiras. O serviço é gratuito e sem necessidade de assinatura.

“Temos casos de produtores rurais do Paraná com propriedades em outros Estados e de produtores que poderiam estar em viagem para outros Estados e não teriam acesso à previsão do tempo para aquela localidade. Além disso, alguns usuários de outras partes do país entram em contato, perguntando por que não conseguiam acessar as informações meteorológicas de seus municípios”, explica o consultor do Departamento de Tecnologia da Informação (Deti) do Sistema FAEP/SENAR-PR, Renato Probst.

A seção da previsão do tempo no site e no aplicativo compila informações recebidas por meio da Open Weather, uma empresa mundialmente famosa por fornecer dados de previsão do tempo a megaempresas multinacionais, como Microsoft e Airbnb. O sistema identifica a cidade do usuário a partir do localizador do dispositivo que ele estiver utilizando no momento do acesso. É possível, no entanto, selecionar o município do qual se quer ter acesso aos dados.

Outra novidade é que o serviço também passa a contar com uma funcionalidade que exibe o histórico dos três últimos municípios pesquisados pelo usuário. A ideia é que isso agilize a consulta dos dados, deixando mais à mão o rol de municípios que o usuário mais costuma acessar. “Isso permite que produtores rurais que tenham propriedades em vários municípios possam consultar a previsão com mais agilidade”, detalha Probst.

Serviço

A ferramenta de previsão do tempo atualizada passou a ser oferecida pelo Sistema FAEP/SENAR-PR em outubro. A seção disponibiliza informações para um período que abrange os próximos 30 dias – tempo maior que a média de outros sites gratuitos, que costumam oferecer os dados de até 15 dias. Além disso, o serviço do Sistema FAEP/SENAR-PR contempla uma gama de dados, como temperatura, chuva, umidade do ar, cobertura de nuvens, direção do vento, pressão atmosférica e ponto de orvalho.

“São informações muito demandas pelo nosso público, já que os produtores precisam ter certa previsibilidade para planejar o plantio, a colheita e fazer os tratos culturais. São informações bastante detalhadas e de uso do dia a dia do produtor. São dados que o produtor precisa consultar diariamente”, diz Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Além das tabelas com os dados, o serviço traz ao usuário mapas interativos, que permitem visualizar as condições de nebulosidade, precipitação, chuva, temperatura, velocidade do vento e pressão atmosférica. O produtor consegue ver, por exemplo, sobre quais regiões há nuvens de chuva no Estado.

Desde o lançamento em outubro, o serviço de previsão do tempo foi acessado por mais de 1,3 mil usuários únicos. O número total de acessos é de quase 6 mil, com uma média de permanência na seção de quase 5 minutos por visita.

Como acessar

As informações da previsão do tempo estão disponíveis no site do Sistema FAEP/SENAR-PR.

O aplicativo está disponível para smartphones com sistema Android e iOS. Para ter a ferramenta no celular, basta acessar as lojas Apple Store ou Play Store e fazer o download.

Sugestões Os usuários do serviço de previsão do tempo têm um papel fundamental no aprimoramento da ferramenta. Somente com a navegação pela nova seção é que aparecem possíveis pontos de melhoria. Se você tem sugestões, mande para o seguinte email: sac@sistemafaep.org.br.