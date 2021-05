Presidente da CNA participa do lançamento de Unidade Mista de Pesquisa e Inovação do Cacau

Uma cerimônia virtual que aconteceu hoje pela manhã, 3, marcou a abertura oficial da turma do Agro Jovem Bahia em Piritiba, o novo programa do Senar no estado, para fortalecer o protagonismo juvenil. Depois de ser lançado em Camacan, agora foi a vez do município de Piritiba. As duas cidades foram pioneiras deste projeto grandioso que vai capacitar e incentivar o empreendedorismo, gerando emprego e renda nos municípios.

Durante as ações do programa, os jovens terão aula sobre agronegócio e o potencial local; empreendedorismo com ênfase em novos modelos de empreender; cooperativismo e associativismo; inovação, tecnologia e sustentabilidade no Agro; negócios por Aplicativos Móveis; além de treinamentos e mentorias para a elaboração de um plano de negócio.

O Programa visa envolver os jovens com idade entre 18 a 29 anos no setor agropecuário, através da capacitação, suporte e oportunidade profissional para um futuro promissor no mercado de trabalho.

Estiveram presentes na abertura do evento, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda; o prefeito Municipal, Samuel Santana; a superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; a secretária de Educação, Dilmara Oliveira; o secretário de Agricultura, Tarcísio Araújo; o presidente do Sindicato Rural, Emanuel Messias Almeida Viana; José Amâncio, do Instituto de Piritiba; a gerente de Educação e Promoção Social do Senar Bahia, Daniela Lago; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias; o vice-presidente Administrativo e Financeiro da Faeb, Guilherme Moura; o gerente de Programas e Assistência Técnica do Senar Bahia, Gabriel Menezes; equipe de colaboradores e outros convidados.

Logo na abertura, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, ressaltou a importância da iniciativa para o empreendimento baiano. “Vocês são a semente do bem, são capazes de fazer uma sociedade melhor no futuro. E com alguns instrumentos como educação, qualificação, inovação, são ferramentas que vocês devem utilizar no dia a dia para se realizar pessoalmente, profissionalmente e contribuir para fazer uma Piritiba melhor. O Agro Jovem é uma iniciativa de um programa maior chamado Município Parceiro, onde a gente vai fazer o diagnóstico do município, junto com as entidades parceiras, identificar as potencialidades, os gargalos e a partir daí fazer um planejamento de ações baseado no setor agropecuário. A gente tem uma expectativa muito grande nesse projeto, porque envolve gente e são as pessoas que são capazes de fazer as grandes modificações. Estamos fazendo o programa Agro Jovem para poder fazer uma sociedade melhor. Os processos e as tecnologias devem estar a serviço do bem-estar da sociedade. Espero que Piritiba seja um Oásis para essa semente que estamos jogando hoje no solo dessa cidade e que a gente possa colher os frutos de uma sociedade mais igual, com oportunidades para todo mundo, com as pessoas empreendendo e transformando as suas vidas”.

O prefeito da cidade, Samuel Santana, declarou a sua satisfação com o início do programa e falou sobre o grande momento que o município está vivendo. “Hoje é um dia histórico, onde Piritiba dá um grande passo para dar oportunidade aos nossos jovens. Jovens estes que passam por momentos difíceis, por conta dessa pandemia, mas que estão com uma expectativa muito grande no projeto. Acreditamos muito nesta parceria através do Agro Jovem. Eu tenho certeza que ele será o pontapé inicial de vários outros projetos que nós iremos tocar aqui no município. Vamos abraçar com unhas e dentes todas as oportunidades que o Senar Bahia nos proporcionar e vamos colher bons frutos, porque pensamos na educação, na formação, e na capacitação dos nossos jovens para uma sociedade muito melhor. A palavra de hoje é gratidão. Agradeço ao Sistema Faeb/Senar, em especial ao presidente do Sistema Humberto Miranda, que deixa a sua digital aqui em Piritiba”.

A superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, parabenizou a parceria, enfatizando a importância da ação no município.“Parabenizo a prefeitura municipal por abraçar este importante projeto e também aos jovens do município que passaram por um processo seletivo muito concorrido com um grande número de interessados. Nós sabemos que a juventude é crítica e muitas vezes não exerce esse papel por falta de um norte e o Agro Jovem irá preencher essa lacuna e dar este norte, oferecendo orientação e ferramentas para que os jovens possam exercer seu protagonismo no município. É um dever cívico, não só do Senar, mas de todos nós de estimular essa participação da juventude no setor agropecuário. É um setor que cresce, se inova e precisa desse oxigênio que os jovens podem trazer e contribuir. Contamos com cada um de vocês para que façamos um programa exitoso no campo e que com certeza trará grandes frutos para o município”.

O presidente do Sindicato Rural, Emanuel Messias Almeida Viana, destacou o momento que esses jovens estão vivendo. “É uma oportunidade ímpar para os jovens piritibanos e até da região se desenvolverem. O que pode mudar a estrutura social e comercial de uma cidade como Piritiba é investir no campo. E a prefeitura tem tido essa consciência e tem ajudado da forma mais eficaz que existe. E agora com essa parceria com o Senar Bahia, abre um leque para que os jovens se direcionem para as suas realidades e para as suas propriedades, para ajudar os seus pais, e isso é de grande valor para nós”.

A Secretária de Educação do município, Dilmara Oliveira, parabenizou a realização do programa. “Quero parabenizar o Senar e agradecer Humberto Miranda por essa oportunidade maravilhosa que tem dado ao nosso município. Também sou filha de agricultor e sei o quanto é importante uma oportunidade dessas de aprender com técnicas, como fazer o plantio, como produzir para ter renda. Isso para o nosso município é muito importante. Aos nossos alunos eu quero dizer que sejam bem-vindos e aproveitem essa oportunidade, que é uma oportunidade única, afinal de contas conhecimento é poder. Mas lembrando também aos nossos jovens que além de poder eles precisam querer realizar essas atividades. A gente precisa querer para poder fazer a diferença. E um programa como esse ajuda muito a adquirir conhecimentos para que a gente possa ter um futuro melhor”.

Daniela Lago, gerente de Educação do Senar Bahia, ressaltou o conteúdo programático que o Agro Jovem terá a partir de agora. ”O programa Agro Jovem foi estrategicamente pensado para incentivar o protagonismo dos jovens de Piritiba no setor agropecuário. Os jovens selecionados participarão de uma capacitação de 96 horas e ao final teremos como produto final planos de negócios elaborados em grupo. Os dois melhores grupos serão premiados com computadores, 1º lugar, e celulares para o 2º melhor grupo”.

O jovem aluno Matheus de Castro Gonçalves, comentou sobre a expectativa com o programa. “Quando eu comuniquei à minha família que participaria do curso, vi no olhar da minha avó a realização de um sonho. Ela falou que era um sonho dela ver Piritiba sendo transformada pelo poder do agro, visto que a cidade foi construída em cima do poder da agricultura. Para mim hoje além da realização, da esperança de dias melhores e do empoderamento pelo poder do conhecimento, é um sonho sendo realizado fazer parte desse projeto”.

Os jovens participantes também receberam todo o material didático como cartilhas, cadernos, canetas e mochilas personalizadas. Os jovens serão incentivados a promover o empreendedorismo e a inovação, acompanhando de perto as transformações tecnológicas e digitais aplicadas ao agronegócio, além de outras estratégias para contribuir com a formação profissional e pessoal dos jovens.

Fonte: Sistema Faeb/Senar