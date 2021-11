Presidente da Confederação de Automobilismo afirma que Parque Novo Mato Grosso estará credenciado a receber grandes eventos

O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, afirmou que o investimento do Governo de Mato Grosso no 1º Autódromo iluminado do Brasil credencia o Estado a receber eventos internacionais do esporte, entre eles, corridas de Fórmula 1.

O autódromo estará localizado no Parque Novo Mato Grosso, lançado nesta sexta-feira (26.11), pelo governador Mauro Mendes, e seguirá padrões da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O evento de lançamento contou com a presença do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, e diversas autoridades.

“Quero dar um parabéns especial ao governador e a todos os envolvidos. A obra é do Governo, mas o presente é nosso. O Brasil precisa de mais pistas e estou comprometido a trazer eventos de automobilismo para Cuiabá. Com um empreendimento como esses, não tenham dúvidas de que Mato Grosso se habilita a receber eventos de Formula 1, inclusive internacionais”, destacou Giovanni.

Além do autódromo, o Parque irá contar com estacionamento para mais de 12 mil veículos, espaço para shows e eventos para 100 mil pessoas, kartódromo, lago para prática esportiva com 100 hectares, museu do agro, pista de motocross, pista de caminhada de 5 km, pista de skate, pista de ciclismo, pista de bicicross, parque da família e pista para arrancadão.

Conforme o governador Mauro Mendes, o objetivo é colocar o Parque em funcionamento em até dois anos, fazendo do local um dos maiores espaços multieventos da América Latina, que vai movimentar o comércio, serviços, turismo e geração de empregos.

“Estamos projetando esse autódromo para atender as normas internacionais de todas as modalidades de automobilismo e colocar aqui mais de 100 mil pessoas nas corridas. Esse Parque foi concebido para o dia a dia das pessoas, para as famílias terem um espaço de convivência e lazer. Todos vão ter orgulho de vir aqui”, assinalou o governador.