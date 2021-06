Presidente da Faeb se reúne virtualmente com Sindicatos do Extremo Sul da Bahia para discutir ações do Agro

“Tenho 25 anos e nunca tive a oportunidade de fazer o exame papanicolau, mas hoje aqui em Ananás, por meio do SENAR, eu pude fazer a prevenção pela primeira vez”. As palavras são de Jaciane Sousa, umas beneficiadas pelo programa “Saúde da Mulher Rural”, realizado no município de Ananás, no norte do Tocantins. Em uma semana, a edição do programa atendeu cerca de 500 mulheres que passaram por consultas, palestras, orientações de saúde e também fizeram o exame preventivo contra o câncer do colo de útero.

Criado em 2011, o programa já atendeu mais de 24 mil produtores, produtoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais no estado. No caso da “Saúde da Mulher”, mais de 10 mil mulheres de 25 a 64 anos foram contempladas em 120 edições. Por causa da pandemia, os eventos do programa estavam suspensos, mas devido a grande demanda da região, o SENAR retomou a ação seguindo os protocolos de segurança preconizados pelos órgãos de saúde para evitar a propagação do coronavírus.

“A última vez que o exame foi realizado de forma gratuita aqui na cidade foi há três anos, e nós, preocupados com a saúde da mulher, em especial a mulher do campo, que muitas vezes não tem acesso nem recursos para procurar atendimento em outros centros, solicitamos essa parceria com o SENAR. A gente foi atendido prontamente e recebemos aqui na nossa porta toda a estrutura necessária e as equipes para fazer os procedimentos de prevenção e só temos a agradecer”, comemorou Glória Nepomuceno, primeira dama e secretária da mulher de Ananás.

O município do Bico do Papagaio foi o primeiro a receber o programa em 2021, mas em breve outras cidades do Tocantins serão beneficiadas com edições do “Saúde do Homem e da Mulher Rural”. Para a coordenadora do programa, Deise Colombari, o evento leva esperança para as mulheres: “Muitas mulheres de 40 anos ou mais nunca fizeram esse exame; por isso reafirmamos a importância desse programa. Mesmo em meio a pandemia, sabemos que essas pessoas precisam do SENAR, como aqui de Ananás. Nossa missão é essa, prevenir e cuidar das nossas trabalhadoras e produtoras rurais”, enfatizou.



TRANSFORMANDO VIDAS

Ao chegar no evento, as mulheres passam pela inscrição. Em seguida preenchem um questionário sobre questões de saúde e só então seguem para a consulta. Três enfermeiras fizeram as coletas de amostras que são analisadas em laboratório. Em até trinta dias os resultados são divulgados e, quando são detectadas alterações nos resultados, as pacientes são encaminhadas para tratamento nos órgãos responsáveis. Mesmo preservando a identidade das pacientes, o Senar faz o acompanhamento a distância.

“Já fazia dois anos que eu não realizava esse exame. Aqui não tinha e eu não tinha condições financeiras pra ir pra outra cidade e ainda tinha a pandemia, que me dá medo. Mas ter o exame aqui foi bom demais, me surpreendeu, tudo muito organizado e seguro, o que era minha preocupação. Estou muito feliz, saúde é vida, né?!”, afirmou a dona de casa, Irene Moreira. Assim como ela, centenas de mulheres que vieram da zona rural especialmente para o programa ficaram satisfeitas com a oportunidade. “Sou grata por essa oportunidade, sou da zona rural e quando soube do evento já deixei tudo organizado para poder vir cuidar da minha saúde. Com fé em Deus o exame não vai acusar nada de ruim”, comentou Edna Barbosa, que veio de um assentamento só pra fazer o exame.

Para os moradores do município, contemplados com a ação da semana, o programa veio para trazer assistência e atenção especial a eles que muitas vezes ficam distantes da saúde especializada. “Muito importante esse programa. Essa ação tem salvado vidas. O evento é bom para que a gente tenha esse acesso ao médico”, completou Zilma Rodrigues. Durante o evento, as participantes também receberam uma camiseta do programa, kits de segurança contra o coranvírus, como álcool em gel, máscara, guardanapos e também um lanche.

PARCERIA FORTE

O evento foi realizado pelo SENAR, em parceria com a Prefeitura de Ananás e o Sindicato Rural do município. O presidente do sindicato rural e prefeito de Ananás, Valdemar Nepomuceno, agradeceu a iniciativa: “Este evento deixa claro a preocupação do sistema, do sindicato rural e da prefeitura com a saúde das nossas mulheres. Costumo dizer que prevenção é a melhor forma de fazer saúde pública, e isso é que estamos priorizando em nosso município.” disse ele, destacando a entidade pelo trabalho voltado à comunidade rural tocantinense.

O Presidente do Sistema FAET/SENAR, Paulo Carneiro, ressaltou a importância do evento afirmando que o programa especial tem como principal objetivo, conscientizar produtores e trabalhadores rurais, dos cuidados com sua saúde: “Sabemos que além do trabalho, a saúde é fundamental na qualidade de vida de todos nós. Que essa ação seja apenas um incentivo para que todos possam sempre cuidar de sua saúde. Nosso sistema trabalha para melhorar a vida de quem planta, cria e produz”, afirmou.