Presidente da Unale chama atenção para leis humanizadas

Foto: KAREN MALAGOLI / ALMT

Começaram as aulas da nova turma do Projeto Reforço Escolar, oferecido pela Assembleia Social, desta vez no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, para adolescentes. O curso, de dois meses, está sendo oferecido por iniciativa do responsável pelo projeto ‘Futsal Sem Drogas’, Wanderley de Santos, a fim de incentivar o desempenho dos alunos na escola.

Professor Wando, como é conhecido, encabeça o projeto de aulas gratuitas de futsal a alunos da Escola Estadual Deputado Salim Nadaf e se orgulha de já ter vencido campeonatos Brasil afora com a equipe juvenil.

Para participar, é exigido aos alunos bom desempenho escolar e, por esse motivo, a liderança comunitária firmou parceria com a Assembleia Social. “Só fica no time quem tiver nota boa”, asseverou. E o projeto ampliou de tal maneira que, com outras parcerias, oferece ainda handebol e jiu-jitsu.

Esta edição terá a atuação adequada para as demandas dos adolescentes e, além do acompanhamento com a pedagoga Gracieli de Amorim Romão, contará com aulas de um professor do ensino médio, que se preocupará ainda com produção de redações com foco no Enem.

A diretora da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira, dispôs o braço social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para esta e demais parcerias, justamente por conhecer o projeto e o empenho de Wando, voluntário há oito anos no ‘Futsal Sem Drogas’. “Todo o meu respeito a quem disponibiliza tempo, generosidade e seus próprios recursos para fazer transformação social”, elogia.

As aulas de reforço ocorrerão duas vezes por semana, no período vespertino, até dezembro. As atividades de esportes contemplam turmas de segunda à sexta-feira, a partir das 17h30. As atividades são gratuitas e contam com parceria com o Mesa Brasil, que oferece lanche aos jovens carentes.

“O que a gente tem feito é sair da Assembleia e firmar vínculo lá na comunidade”, resume Daniella Paula, sobre a atuação da Assembleia Social.