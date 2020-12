Presidente do CDL reconhece desenvolvimento social e econômico na Gestão Lucimar Campos

18/12/2020 17

Várzea Grande consolidou, na gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos, políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, o que garantiu uma maior efetividade, além de ampliação do setor econômico e industrial do município. A afirmação foi feita, nesta manhã (18) pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande, David Willian Corrêa Pintor, que juntamente com o empresário Heitor Trentin fizeram a entrega de uma miniatura da ‘Caixa D’água’ – um dos símbolos da cidade – como reconhecimento aos serviços realizados pela administração pública.

Segundo o presidente do CDL, a atuação da prefeita e de seu núcleo de gestores foi determinante nas medidas aplicadas, no ordenamento da área urbana, na implantação de ações de serviços e na aplicação de Leis que aumentaram a confiança do setor empresarial. “A implantação da Rede SIM, com certeza foi um marco nesta administração. O sistema possibilitou a abertura de novas empresas, o que ampliou o comércio local. Além disso, outros benefícios serão essenciais para o setor, como a implantação do Alvará Automático de Obras e do Plano Diretor, que já está prestes a ser votado. Por essas e outras razões viemos aqui para agradecer a administração municipal e a prefeita Lucimar Campos”, agradeceu.

A prefeita Lucimar Campos disse que todos os investimentos no setor foram feitos e na medida em que o município teve as condições financeiras. “O nosso desejo sempre foi o de fazer com que Várzea Grande pudesse voltar aos trilhos do desenvolvimento, com ações e serviços que pudessem levar à modernização e acima de tudo, emprego e renda para a população”.

A prefeita pediu para que os setores de indústria e comércio tenham com o próximo prefeito um elo de confiança, para que possam realizar as discussões e trabalhos de forma conjunta, em prol do desenvolvimento de Várzea Grande.

Por: Kátia Passos – Secom/VG