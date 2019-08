Presidente do TCE convoca sessão extraordinária para as 15h de quarta-feira (14)

LITERATURA

Biblioteca Pública Municipal de Juína (a 730 km de Cuiabá), que leva o nome da Professora Maria Santana do Nascimento

O Programa ‘Arte, Leitura e Cultura, uma Bela Mistura’ executado pela Prefeitura de Juína, por meio da Biblioteca Municipal, está entre os 30 pré-finalistas do Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores, ciclo 2019-2020, realizado em parceria entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a União Europeia. No dia 5 de agosto, o programa foi apresentado em São Paulo como uma das 15 melhores práticas de Bibliotecas Públicas da América Latina.

A divulgação da lista dos pré-finalistas do Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores, que inclui outro participante mato-grossense, de Cáceres, denominado Técnicas Construtivas para restauro e Patrimônio Histórico para Reeducandos/Oficinas ocorreu na sexta-feira (9/08).

As propostas classificadas foram escolhidas após análise criteriosa da Comissão Técnica Avaliadora e do Conselho Político da CNM. No total, esta edição recebeu 235 inscrições homologadas – prefeituras e consórcios municipais concorrem ao prêmio. Agora, os selecionados têm de 12 de agosto a 2 de setembro para complementar informações e evidências, além de enviar um depoimento do prefeito em um vídeo de até dois minutos.

Em etapa futura, a comissão vai selecionar 10 iniciativas para a reta final do MuniCiência. Cada uma delas receberá a visita técnica da CNM para elaboração do Guia de Reaplicação, que terá versões impressa e online. As 10 finalistas seguirão ainda para votação popular, pela internet, no período de 7 de outubro a 31 de março, que definirá as cinco vencedoras. Os gestores das primeiras colocadas participarão de um seminário internacional para troca de experiências. O resultado final será anunciado na XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Planejamento

Representantes da Secel e TCE-MT prestigiam apresentação da Biblioteca Municipal de Juína no Seminário Internacional Biblioteca Viva

O sucesso da Biblioteca Municipal de Juína é resultado de planejamento e participação popular, na avaliação dosecretário adjunto do município Adriano Souza. E esse planejamento começou com a adesão do município de Juína ao Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI), do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ao aderir ao programa, o município estabeleceu uma série de metas e ações para diversas áreas, entre elas o Programa ‘Arte, Leitura e Cultura, uma Bela Mistura’, na área cultural.

A Biblioteca de Juína se filiou ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso (SEBPMT) e, com esse suporte, realizou a sua primeira revitalização, que deu início a uma grande transformação, apesar do curto espaço de tempo. Basta lembrar que, em janeiro de 2017, a Biblioteca Municipal de Juína estava com as portas praticamente fechadas, com apenas 700 usuários cadastrados. Em seis meses já havia quase 5 mil usuários inscritos e hoje já são mais de 7 mil.

Além da transformação física, a Biblioteca Municipal de Juína também passou a acolher os movimentos sociais e a levar o programa de arte e leitura a todos os eventos do município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E mais: também chegou aos rios e à floresta, atendendo populações ribeirinhas e comunidades indígenas.

Por desenvolver um trabalho cultural e ao mesmo tempo social, a Biblioteca de Juína vem conquistando espaço no cenário nacional e internacional. Ficou em segundo lugar em uma premiação por atender a Agenda 2030 da ONU, um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade.