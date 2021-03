Presidente do TCE-MT lamenta falecimento do deputado Silvio Fávero

Divulgação TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio de sua Ouvidoria Geral, aderiu e está estimulando a participação de representantes de todas as Ouvidorias municipais e de órgãos estaduais no Ouvidoria Day. O evento, de caráter nacional, será realizado na próxima terça-feira (16/3) – uma promoção do TCE do Espírito Santo e sua Ouvidoria, com o apoio do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), em uma ação conjunta envolvendo ainda as demais Ouvidorias dos TCs do Brasil.

O evento online, realizado em comemoração ao Dia do Ouvidor, destaca a importância das Ouvidorias como instrumento de controle social e sua contribuição para o fortalecimento da democracia, por meio da participação social. As inscrições podem ser feitas aqui. A transmissão será feita pelo canal do YouTube do TCE-ES.

“Ouvidoria é um instrumento prático de democracia direta. Garante a participação do cidadão, pois é um canal de voz e de intervenção e exercício de cidadania”, disse o conselheiro ouvidor do TCE-MT, Antonio Joaquim, que encaminhou ofício convite para mais de 300 responsáveis por Ouvidorias em Mato Grosso.

O intuito do evento é fomentar a criação, implementação e fortalecimento das Ouvidorias dos jurisdicionados dos Tribunais de Contas e discutir o papel dessas unidades nas instituições públicas, com orientações às ouvidorias municipais em relação aos seus objetivos de promover uma boa governança, em prol de uma gestão pública mais eficiente, eficaz e regular, estimular o controle social e fomentar a cidadania, fortalecendo a democracia.

Veja a programação completa (HORÁRIO BRASILIA – EM MATO GROSSO, SERÁ A PARTIR DE 8h:

Abertura: às 9 horas com Rodrigo Chamoun, Conselheiro Presidente do TCE-ES;

Palestra magna: 9h05 às 9h50, com o Ouvidor-Geral da União, Valmir Gomes Dias, vai falar a respeito da “LGPD e Ouvidorias”;

Palestra 1: 9h50 às 10h10, com o tema “Desafios para uma Ouvidoria eficiente” e será ministrada pelo Conselheiro Ouvidor do TCE-AM, Érico Xavier Desterro e Silva;

Palestra 2: 10h10 às 10h30, com o tema “Ouvidoria como Instrumento de Gestão no Pós-pandemia”, apresentado pelo Conselheiro Ouvidor do TCE-ES, Sebastião Carlos Ranna de Macedo;

Palestra 3: 10h30 às 10h50, com o tema “Ouvidoria Proativa e a Humanização no Atendimento” e será abordado pelo Patrick Machado, Ouvidor do TCE-PR;

Palestra 4: 10h50 às 11h10, com o tema “A Relevância da Criação e Implementação de Ouvidorias Municipais”, apresentado pela assessora da Ouvidoria do TCE-RO, Ana Lúcia da Silva;

Palestra de encerramento: 11h10 às 11h30, o Conselheiro do TCE-RN, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, Presidente do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, vai tratar do tema “Importância das Ouvidorias para o Controle Social da Administração Pública”.

