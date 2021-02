Presidente recebe demanda da Federação das CDLs de MT

Carol Siqueira | Ascom Câmara de Cuiabá

Com trabalho amplo no campo e na cidade, o vereador Demilson Nogueira (PP) apresentou indicações na última sessão ordinária, dentre elas, a construção de academia ao ar livre na comunidade de Arraial dos Freitas, além da iluminação do campo de futebol, limpeza, roçagem e a reforma da ponte Figueirinha.





Segundo o vereador o atendimento desses serviços irá melhorar o convívio da comunidade.





“É importante que os moradores da comunidade, tenham acesso a este benefício. Essa academia, além de servir à prática de atividade física, que é extremamente benéfica à saúde, vai criar um ambiente propício à socialização, melhorando o relacionamento dos moradores da região”, disse o vereador.





Também foram realizadas mais indicações, como no bairro Jardim Paulista para que seja providenciado mutirão de limpeza, aquisição e padronização de barracas da Feira Livre na Rua Maria Muller, manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre, reforma do Centro Comunitário e da quadra de esportes do bairro.





“Fizemos outras indicações importantes, como a reforma do Centro Comunitário do bairro Jardim Paulista que se encontra em condições precárias, necessitando de manutenção nos banheiros, pintura, revisão do telhado, encanamento, eletricidade. Assim como a quadra de esporte do bairro que precisa de reforma na pintura e estrutura para proteção dos usuários do sol e chuva”, assegurou o parlamentar frisando a importância dos vereadores sugerirem ao poder público as melhorias reivindicadas pela população.

Andressa Sales | Assessoria de Comunicação Vereador Demilson Nogueira