Presidente recebe homenagem de vereadores e se reúne com prefeito de Rondonópolis

Tony Ribeiro/TCE-MT

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou procedente representação de natureza interna (RNI) que apurou supostas irregularidades na concessão de reajuste de subsídios aos servidores da carreira dos agentes de administração fazendária.

O voto, com vista ao presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, foi apreciado na sessão ordinária remota da última terça-feira (14) e suspendeu os efeitos da lei 10609/2017, que concedeu tal reajuste em virtude do extrapolamento do limite prudencial de gastos com pessoal à época da sanção do ato normativo.

Na análise dos autos, o presidente se posicionou pela revogação da medida cautelar concedida em virtude da alteração do quadro fiscal apresentado pelo Estado à época. Ou seja, a irregularidade restou caracterizada à época da medida cautelar em virtude do cenário fiscal geral do estado em 2017.

“Todavia, a partir da publicação do relatório de gestão fiscal do quadrimestre de 2020, as despesas com pessoal do Poder Executivo passaram a observar o limite prudencial, afastando impedimento legal para concessão do reajuste”, explicou Guilherme Antonio Maluf.

Ao acompanhar o voto do relator, auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Henrique Lima, o revisor destacou que não subsistem mais razões para a manutenção da medida acautelatória. “Por consequência de óbice, proponho que seja discriminado o item c do dispositivo do voto de 24/202, em que houve alteração do quadro fático”, concluiu. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento).

Na mesma data, o Pleno julgou parcialmente procedente RNI que apurou supostas irregularidades nas contratações realizadas pelo Estado de Mato Grosso em favor da empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo, nos exercícios de 2012 e 2013. Os pagamentos foram realizados pelo Fundo Estadual de Saúde.

Sob relatoria do auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, o processo diz respeito, especificamente, ao programa do governo denominado Tratamento Fora do Domicílio.

Na ocasião, o relator apontou a caracterização de irregularidades na fiscalização de contratos de emissão de relatório fornecidos pela empresa contratada, o que ensejou a expedição de recomendação e determinação. Os demais apontamentos, contudo, foram descaracterizados.

“Acolho a tese defensiva de que os valores não devolvidos decorreram de taxas de cancelamento cobradas pelas companhias aéreas, portanto, trata-se de conduta alheia à agenciadora de passagens, que não tem qualquer gerência sobre na política de cancelamento e reembolso das empresas”, concluiu. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento).

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui