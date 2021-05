Prestação de contas de notebooks da primeira turma do benefício é prorrogada para 30 de junho

Na tarde desta quarta-feira (26), o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, recebeu a visita do secretário de estado de Segurança Pública do Acre, coronel da reserva Paulo Cezar dos Santos, na sede da instituição, em Cuiabá.

Acompanhado dos secretários de estado de segurança pública de Mato Grosso (Sesp-MT), Alexandre Bustamante e do secretário adjunto da Sesp, coronel Victor Paulo Fortes, o coronel Paulo Cezar foi recepcionado pela guarda do Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) e recebido pelo coronel Jonildo José de Assis.

Hoje na reserva, o coronel que atuou no Batalhão do Operações Policiais Especiais do Acre, visitou a unidade do Bope de Mato Grosso e pode conhecer as instalações do Quartel- Geral “Homens do Mato”.

Em uma breve reunião, o coronel Assis apresentou para coronel Paulo Cesar, a história da PMMT, os resultados do trabalho desenvolvido pela PMMT na educação por meio das Escolas Militares Estaduais, Proerd e projetos sociais.

As principais ações desenvolvidas em 2020 e dados de produtividade da instituição também foram assunto na reunião entre os militares e a equipe da Sesp. Coronel Assis fez questão de agraciar o secretário de segurança pública do Acre, Paulo Cezar com uma honraria da PM, a “Moeda alusiva aos 184 anos de fundação da Polícia Militar”.

Além dos secretários de segurança pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante e secretário-adjunto da Sesp -MT, Victor Fortes, participaram do encontro o subchefe de Estado- Maior Geral, coronel Carlos Eduardo Pinheiro, da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (Deip), coronel Avelino Neto; dos comandantes do 1º Comando Regional; coronel Esnaldo de Souza Moreira e do 2º Comando Regional, coronel Wankley Correa Rodrigues, dentre outras autoridades militares e civis.