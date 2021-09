Previstos no Orçamento, concursos públicos podem ser retomados em 2022

Crédito: Agência de Notícias da AMM

A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM vão assinar no dia 18 de setembro um termo de parceria com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos para a implantação do programa Famílias Fortes em Mato Grosso.

A ministra Damares Alves vem a Cuiabá a convite do presidente da AMM, Neurilan Fraga, da presidente da APDM, Scheila Pedroso, e do senador Wellington Fagundes, que é vice presidente da Frente Parlamentar Municipalista e ajudou a consolidar a agenda com a ministra, durante uma reunião em Brasília ocorrida em junho.

“Propusemos à ministra para que ela viesse fazer o lançamento do programa em Mato Grosso, onde muitos municípios já desenvolvem relevantes trabalhos na área social”, disse Neurilan Fraga.

A ministra estará no auditório da AMM no dia 18 de setembro para o lançamento do Programa Famílias Fortes e também o lançamento da Escola de Formação Municipalista da APDM. Conforme a programação, às 10h terá início a abertura do evento que também será transmitido pelo canal da APDM no Youtube. Em seguida, haverá a assinatura do protocolo de intenção entre a AMM, a APDM e o Ministério, além da assinatura do acordo de cooperação técnica com os 141 municípios de Mato Grosso. Às 10h30 será realizado o lançamento da Escola Municipalista, seguido do pronunciamento dos dirigentes das entidades, prefeitos, parlamentares e a ministra Damares Alves.

Em relação ao programa Famílias Fortes, o presidente da AMM reforçou a necessidade de consolidar a iniciativa nos municípios visando resgatar os laços familiares, que estão se perdendo ao longo do tempo. “Com ações preventivas, é possível evitar que nossas crianças se percam na prostituição, nas drogas e na violência urbana”, assinalou, defendendo a realização de um trabalho integrado entre as secretarias de Ação Social, Saúde e Educação para garantir a consolidação do programa nos municípios.

A presidente da APDM, Scheila Pedroso, destacou a importância do programa nacional, de grande relevância para os municípios e enalteceu o lançamento que vai ocorrer com a presença da ministra Damares em Cuiabá. “Ela que nos acolheu e abraçou nossas ideias. O programa vai fazer a diferença nas famílias, fortalecer vínculos e somar com a assistência social”, frisou, lembrando que o objetivo é melhorar a qualidade das relações familiares e estabelecer ações preventivas.

Metodologia do programa Famílias Fortes

O programa é coordenado pelo ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e consiste em uma metodologia de sete encontros semanais voltados para famílias com filhos entre 10 e 14 anos. As atividades ocorrem em dois momentos. No primeiro, os pais e responsáveis se reúnem em uma sala e os filhos de 10 a 14 anos em outra.

Os adultos são ensinados a esclarecer as expectativas com base nas normas de desenvolvimento de crianças e adolescentes, a usar práticas disciplinares apropriadas, a gerenciar emoções fortes em relação aos filhos e a se comunicar de maneira eficaz. Já os filhos aprendem habilidades para a interação pessoal e social, como ter metas que deem sentido à vida, seguir regras, reconhecer as dificuldades e qualidades dos pais, lidar com a pressão dos amigos, saber identificar modelos positivos e ajudar os outros.

Já na segunda parte do encontro, pais e filhos se reúnem numa mesma sala onde praticam as habilidades que aprenderam. Eles trabalham na resolução e comunicação de conflitos e se envolvem em atividades para aumentar a coesão familiar e o envolvimento positivo dos filhos na família. Para a condução dos encontros, os facilitadores dispõem de um manual com detalhes de todas as atividades e de vídeos que abordam os temas a serem trabalhados com as famílias.