PRF apreende maconha em ônibus que seguia para Alta Floresta/MT

Droga estava em malas de dois passageiros diferentes

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 487 da BR 174, nas proximidades do município de Comodoro/MT, quando abordou um ônibus que fazia o trajeto Porto Velho/RO a Alta Floresta/MT.

Durante o procedimento de fiscalização aos passageiros, foi identificado um grupo de quatro pessoas que saíram de Rondônia para trabalhar no estado de Mato Grosso. No decorrer da inspeção as bagagens desses passageiros, foram encontrados dois pacotes contendo droga, cerca de 0,5 kg de maconha, estavam separados em duas malas diferentes.

Questionados sobre o ilícito, fora descoberto que pertenciam a dois passageiros do grupo e que os outros não tinham qualquer participação no transporte da droga.

Diante da situação, os dois indivíduos que carregavam a droga foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Civil de Comodoro/MT. Todos os outros foram liberados para seguir viagem.

PRF apreende madeira sendo transportada irregularmente

A documentação da carga estava vencida e divergente do produto transportado

Na cidade de Rondonópolis/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou uma combinação de veículos, a qual estava carregada com madeira.

Durante o procedimento de fiscalização, foi solicitado ao condutor as guias florestais exigidas para o transporte de madeira e as notas fiscais correspondentes. Após a análise dos documentos, constatou-se que na verdade a documentação apresentada fazia referência a outro veículo e que a validade também já havia expirado em dezembro de 2021.

Diante disso, a equipe da PRF foi fazer a vistoria da carga, encontrando um excesso de peso e também uma divergência no volume de madeira entre o que estava carregado e o que constava nas guias florestais.

Diante dos fatos, o motorista do veículo foi detido, a princípio, por crime contra flora na modalidade “transportar ou guardar madeira e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente” conduta prevista no Art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

O veículo e a carga foram encaminhados ao pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis.

PRF apreende pasta base de cocaína em Várzea Grande/MT

Droga seria levada para Rondonópolis/MT

Por volta das 20:00, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 524 da BR 070, nas proximidades do município de Várzea Grande/MT, quando deu ordem de parada a um veículo de cor branca, conduzido por um homem de 20 anos.

Durante o procedimento de fiscalização aos equipamentos obrigatórios e documentação do veículo, foi perguntado ao condutor qual o destino e motivo da viagem, momento em que apresentou grande nervosismo e respostas controversas.

Em virtude disso, a equipe da PRF elevou o nível de suspeita e decidiu fazer uma busca mais detalhada no veículo, foi então que localizaram vários compartimentos ocultos por todo o veículo e dentro deles estavam escondidos 51 tabletes de drogas, um total de 53,2 kg de pasta base de cocaína.

Ao ser questionado sobre o ilícito, o motorista do veículo afirmou saber da existência da droga dentro do veículo e que foi contratado para levar a substância até a cidade de Rondonópolis/MT.

Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande/MT.

PRF MT