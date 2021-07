Fortalecimento Institucional Primavera do Leste recebe a primeira Rodada Social AgroSolidário Mais de 40 pessoas participaram e aprovaram a ação

02/07/2021

Receitas saborosas com soja, cinema, pipoca, recreação e a presença do mascote Sojito marcaram a primeira edição da Rodada Social do Programa AgroSoliário, de iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), realizada no Sindicato Rural de Primavera do Leste, na quinta-feira, 1º de julho. Objetivo da ação é proporcionar à comunidade, conhecimento sobre a produção de grãos e evidenciar como esses alimentos podem ser inseridos no dia a dia das famílias de maneira simples e acessível.

As 31 crianças e 11 mães participaram desta primeira edição. O grupo foi selecionado pela equipe do Sindicato Rural, com a poio da Secretaria de Assistência Social do Município. Enquanto as mamães prepararam hambúrguer, bolo de chocolate, arroz doce e outras delícias; os pequenos se divertiram com o mascote Sojito, no Cinema Aprosoja.

Presidente da Aprosoja Mato Grosso, Fernando Cadore, enfatiza que além de proporcionar conhecimento e transmitir narrativas corretas, a Rodada Social proporciona momentos de lazer as comunidades. “Vamos percorrer o estado mostrando as ações do AgroSolidário à comunidade e envolver as crianças com cinema e recreações. Também os pais para entenderem o contexto em que estão inseridos, como funciona a produção agrícola, como funcionam os municípios em que eles vivem e como essa produção de soja e milho pode ser inserida na alimentação da família”, pontuou.

Quem participou do evento aprovou. Moradora da comunidade Primavera III, dona Mariangela Carvalho Pereira disse que, o aprendizado foi de extrema importância e valia. “Este projeto precisa ser amplamente realizado, porque muita gente aqui em Primavera não sabe utilizar a soja na alimentação diária. Está sendo maravilhoso pra mim, quero compartilhar com muitas pessoas”, elogiou.

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, elogiou a iniciativa da Aprosoja Mato Grosso e agradeceu a escolha do município para estreia do projeto. “Um programa tão bonito como este é sucesso com certeza. Parabéns por levarem conhecimento da nossa produção principalmente para famílias de baixa renda, ainda ensinando como produzir alimentos para serem inseridos no dia a dia da família ou que possa ser um produto que possa gerar uma renda extra a eles”, pontuou.

Idealizadora e responsável pela Rodada Social, a gerente administrativa da Aprosoja MT, Gisele Lima Bendô, conta que o AgroSolidário está presente na vida das famílias há mais de 12 anos, mas sentiu a necessidade de aproximar mais e com conhecimento prático. A ideia é levar o evento aos 27 núcleos da Associação, espalhados pelos quatro cantos de Mato Grosso.

“O AgroSolidário já está próximo de quem mais precisa há muitos anos com a bebida de soja. Mas agora é diferente, queremos olhar nos olhos dessas pessoas, ensiná-los a preparar alimentos com soja e milho, agregar conhecimento sobre a produção e claro, proporcionar um momento de lazer e descontração”, enfatizou Gisele.

A segunda edição foi em Campo Verde, nesta sexta-feira (02.07), na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A organização agremiou cerca de 45 pessoas entre crianças e pais.

Para receber a Rodada Social é simples, entre em contato com a equipe do AgroSolidário, pelo número (65) 99691-2184 (Danielle Rodrigues), verifique a disponibilidade e agende a data.