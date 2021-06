Primavera do Leste tem nascentes em ótimo estado de conservação

Brasília (11/06/2021) – O Sistema CNA/Senar e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) realizaram uma reunião, na sexta (11), por videoconferência, para discutir o fomento da pesquisa e inovação no setor agropecuário.

Em maio, o Instituto CNA e a Embrapii assinaram um termo de cooperação técnica, com vigência de três anos, para promover ações e realizar estudos em favor do aumento da tecnologia aplicada às empresas agroindustriais e empresas nascentes de base tecnológica (startups).

Durante o encontro, que contou com a participação de cerca de 60 pessoas, a secretária executiva do Instituto CNA, Mônika Bergamaschi, afirmou que a parceria entre as duas entidades também será fundamental para os projetos que já estão andamento na área de rastreabilidade e de identificação de máquinas e equipamentos, por exemplo.

Segundo o coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira, o objetivo da reunião foi conhecer as unidades da Embrapii no país e os projetos inovadores que possuem convergência com as demandas do agro.

O diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapii, Igor Manhães Nazareth, explicou que a entidade fomenta projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e demandas das empresas com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) credenciadas nas 64 unidades da Embrapii para ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo.

De acordo com o diretor, atualmente, a Embrapii apoia 126 projetos no setor da agroindústria, sendo 50% na área de biotecnologia. “A empresa negocia e aprova o projeto de pesquisa e desenvolvimento diretamente com a unidade da Embrapii. Não precisa de edital, pois opera-se com fluxo contínuo”, disse o diretor.

