Primeira-dama acompanha dia de beleza de garis e destaca importância da autoestima

A primeira-dama Márcia Pinheiro acompanhou mais um dia de beleza das profissionais garis da Prefeitura de Cuiabá, nesta quinta-feira (28), em ação oferecida pela Secretaria da Mulher e o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, por meio do projeto ‘Mulheres Que Mudam Cuiabá’. Ao todo, serão atendidas 118 mulheres em turmas divididas composta por cinco a sete servidoras.

A ação faz parte das comemorações do Dia do Gari e da programação do Mês da Mulher que busca abordar a valorização feminina por meio do resgate e fortalecimento da autoestima, conforme explica a primeira-dama.

“A autoestima é fundamental para o bem estar emocional, psicológico e social das nossas mulheres porque se trata da sua identidade, da sua confiança e da autovalorização. Então, promover essa ação para essas profissionais traz toda essa gama de sentimentos que ajudaram elas na vida e consequentemente no seu trabalho”, disse.

Nessa segunda etapa da ação, feita em parceria com o salão Guilherme Bravo Beauty e Spá, foram atendidas cinco servidores da pasta de Serviços Urbanos e da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpub).

“Eu gostei muito. Estava ansiosa para vir me cuidar porque, sinceramente, fazia tempo que não dedicava um tempo para mim. É importante você se cuidar né. Tenho certeza que as meninas gostaram também e vamos sair daqui mais bonitas, mais confiantes e determinadas”, externou Diana da Silva.

Ainda de acordo com a primeira-dama, que participou, no início do mês, de um dia de trabalho com os profissionais de gari para conhecer a realidade da rotina dos garis, é preciso valorizar esses profissionais que desempenham um papel fundamental para o embelezamento, organização e limpeza da Capital.

“É cuidar das pessoas que cuidam da nossa cidade. Passei uma tarde com esses profissionais e senti como são importantes, como muitas vezes passam despercebidos pela sociedade, mas que estão ali desempenhando um grande trabalho para a nossa cidade estar sempre verde, brilhante e bonito. Oferecer um mínimo dessa valorização para eles é o nosso dever porque a satisfação pessoal traz autoestima e traz segurança pessoal que impacta no trabalho e na vida de cada um deles”, finalizou.