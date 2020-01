Primeira-dama comemora avanço histórico nas políticas públicas para mulheres em 2019

A EMEB Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada na Grande Coxipó, funcionará já a partir do ano letivo 2020, dentro do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Lançado em setembro do ano passado pelo governo federal, o programa foi desenvolvido para promover a melhoria na qualidade da educação básica do país.

Na unidade serão oferecidas 255 vagas para alunos do 6º ao 9° Ano do Ensino Fundamental, nos dois períodos. As matrículas para alunos novos poderão ser feitas pelo link do portal Matrícula WEB, disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, nos dias 9 e 10 de janeiro, dias em que poderão ser feitas as matrículas para as escolas localizadas nas Regionais Sul e Oeste. A unidade atenderá cerca de 510 alunos.

Para receber os alunos, a unidade está passando por uma ampla reforma abrangendo toda a parte de infraestrutura além da reorganização pedagógica e dos espaços.

Assessores da Diretoria de Ensino (DE) da Secretaria de Educação junto com a equipe pedagógica da unidade estão reformulando a grade curricular da unidade, que oferecerá além das disciplinas comuns nas áreas de Linguagens, Ciências da Natureza e Humanas, Matemática e Ciências Sociais uma parte diversificada com Educação Moral e Cívica, Informática, Educação Ambiental/Horta, Linguagem Corporal/Judô, Arte/ Banda e Fanfarra e Danças/Siriri e Cururu e também Educação Física/Natação.

Também na parte diversificada, os alunos participarão do Projeto Valores, com atividades ministradas por militares da reserva das Forças Armadas. Os aspectos da vida cidadã como saúde, sexualidade, vida familiar e social, direitos dos idosos, das crianças, educação para o trabalho, para o trânsito, meio ambiente, pluralidade cultural e outros serão trabalhados com temas contemporâneos transversais, integrados aos componentes curriculares convencionais conforme a política educacional no Município, a Escola Cuiabana.

O prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre o perfil cívico militar preconizado pelo programa e destacou que se trata de um ambiente de parcerias. “Nesse ambiente possibilitamos a construção de vínculos entre os gestores, professores, militares, estudantes e pais e responsáveis, onde a qualidade do ensino e a disciplina são as metas”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, destacou que a anuência da comunidade escolar foi fundamental para a implantação da escola cívico militar no município. “Uma audiência publica realizada no final do ano passado, reuniu a comunidade escolar que demonstrou o interesse pela modalidade de ensino em especial pela qualidade e disciplina, segurança, valores morais e cívicos”, disse o secretário Alex Vieira Passos.

Serviço

Matrícula WEB para alunos novos – de 4 a 14 anos

Data: 07 a 10 de janeiro de 2020

07 e 08 – Regionais Norte e Leste

09 e 10 – Regionais Sul e Oeste

Unidades educacionais que oferecem da Pré-Escola (4 e 5 anos) ao Ensino Fundamental

Onde: Portal Matrícula WEB – site da Prefeitura Municipal de Cuiabá

Telefones: 0800 646 2003, 3645 6560 ou 3645 6571