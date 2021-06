Primeira-dama comemora vacinação de lactantes após indicação ao prefeito

A primeira-dama Márcia Pinheiro comemorou o início da vacinação de mulheres lactantes, que estão amamentando bebês até 1 ano de idade. O cadastro para imunização do grupo prioritário começou, nesta terça-feira (22), após indicação do Núcleo de Apoio à Primeira-dama ao prefeito Emanuel Pinheiro.

A inclusão das mulheres lactantes foi um movimento que ganhou força em Salvador, capital da Bahia, e ganhou proporção nacional. Em Cuiabá, os coordenadores buscaram apoio da Câmara de Vereadores que articularam junto ao Núcleo de Apoio à Primeira-dama a imunização prioritária.

“Corremos atrás dos vereadores e fizemos uma carta aberta e tivemos o apoio do vereador Cesinha que abriu espaço para falarmos sobre isso. Conseguimos levar a causa até o prefeito e a primeira-dama. Foi um trabalho formiguinha, começamos mandando e-mail e tudo isso terminou com a inclusão dessas mães”, disse Flávia Liebel, uma das coordenadoras do movimento em prol das lactantes.

Segundo a primeira-dama, as indicações feitas pelo seu núcleo começaram em maio, quando foi pedido ao prefeito a inclusão de alguns grupos na prioridade como as gestantes, puérperas, além dos profissionais garis, catadores de recicláveis e motoristas de ônibus.

“O prefeito que tem sido sensível e atendido a nossa sugestão porque precisamos pensar naquelas pessoas mais vulneráveis nesse momento. A mulher durante a sua gestação e logo após fica mais vulnerável e, por isso, precisamos olhar para elas com mais atenção. Como mulher, como mãe e como primeira-dama me senti na obrigação de buscar essa proteção prioritária para as nossas mães cuiabanas” destacou.

Passo a passo para se cadastrar

– Entre no site vacina.cuiaba.mt.gov.br

– Clique em pré cadastro

– Clique em aceitar e continuar

– Selecione o grupo de risco e clique em próximo passo;

– Escolha a unidade onde deseja receber a vacina e clique em próximo passo;

– Preencha todos os dados que estão marcados com *

– Clique em enviar cadastro

Depois do registro, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática ou um e-mail informando que ela já está confirmada para ir tomar a vacina.