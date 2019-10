Primeira-dama conhece projetos sociais desenvolvidos em Primavera do Leste

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, cumpriu agenda nesta segunda-feira (30.09) no município de Primavera do Leste (localizado a 231 km ao Sul de Cuiabá), onde, a convite do prefeito Leonardo Bortolin e da primeira-dama Ester Minosso, teve a oportunidade de conhecer as ações e projetos na área da Assistência Social desenvolvidos no município.

Ao lado da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Ferreira Carvalho e da secretária municipal de Assistência Social, Márcia Rotilli, Virginia Mendes iniciou a agenda participando da solenidade de inauguração da sede do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), importante instrumento na defesa das mulheres e no combate à violência doméstica.

“O fortalecimento das políticas públicas em defesa das mulheres foi primeira bandeira que abracei logo no início da gestão Mauro Mendes. É mais do que gratificante quando vemos municípios como Primavera do Leste, tendo essa preocupação e engajamento na causa, atuando em prol das mulheres vítimas de violência doméstica”, pontuou Virginia Mendes.

Estrategicamente, a nova sede do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está situada ao lado do Centro Municipal de Oficinas e Artesanato de Primavera do Leste (CMOA), que oferta aulas de pintura e de artes. “O CMDM vem somar esforços nas ações em defesa das mulheres, para que elas se sintam cada vez mais seguras e amparadas pelo poder público. Aqui é um espaço para ouvi-las, um local seguro onde elas possam desabafar e buscar ajuda”, destacou a presidente do Conselho, Eusenir Ribeiro.

As vereadoras Iva Viana, Marcia Betti, Edna Mahnic, que compõem a bancada feminina da Câmara Municipal de Primavera, convidaram a primeira-dama para conhecer o espaço da Sala da Mulher. “Fiquei muito feliz com os trabalhos que as parlamentares vêm desenvolvendo em prol das mulheres. É fundamental esse olhar mais sensível e atuante”, destacou Virginia Mendes.

A agenda de visitas em Primavera do Leste incluiu ainda um tour pelas unidades da Assistência Social. Virginia visitou a escola de artes municipal, que ministra aulas de dança, de forma gratuita, para meninas carentes; conheceu o albergue municipal Santa Úrsula, que conta com toda uma estrutura para o atendimento de pessoas em situação de extrema pobreza e moradores de rua; passou pelas unidades de CRAS, CREAS e também pelo Lar de Idoso ‘Santo Antônio’ e ainda pelo Lar da Criança ‘Maria das Graças’ e pelo Lar do Adolescente ‘ Costa da Silva’.

A primeira-dama ficou encantada com os serviços ofertados nas unidades de acolhimento e destacou o cuidado e carinho do prefeito Leonardo Bortolin e toda a equipe com as crianças, adolescentes, idosos e todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O almoço foi servido na Cozinha Comunitária, que oferece cerca de 350 refeições diárias, saudáveis e nutritivas, a preços populares, para atendimento das pessoas de baixa renda. “Fizemos questão de trazer a primeira-dama para conhecer nossa Cozinha Comunitária para que ela saiba que buscamos, diariamente, oferecer o melhor serviço aos que mais precisam. O cardápio servido para a primeira-dama foi o mesmo que ofertamos diariamente a todos, sem distinção”, ressaltou o prefeito.

Ainda no município de Primavera, a primeira-dama prestigiou a programação especial para o Dia do Idoso, promovida no projeto ‘Conviver’. Na ocasião, Virginia recebeu o carinho de todos os idosos que frequentam o espaço de convivência e conheceu os serviços ofertados na unidade. O local recebe cerca de 200 idosos e oferece dança, atividades esportivas, piscina aquecida com aulas de hidro, além de passeios e atividades de lazer.

A primeira-dama fez questão de usar a palavra e agradecer o carinho recebido pelos idosos, além de destacar a importância da data. “Fique lisonjeada com a comemoração e encantada com tudo o que vi aqui. A alegria e disposição deles renova as nossas energias. Desejo um feliz dia do idosos a todos vocês. Que Deus abençoe a todos”, disse Virginia Mendes.

A última agenda do dia foi a inauguração do Centro de Convivência do Projeto Segunda Chance, numa parceria com o Poder Judiciário, que oportuniza trabalho e dignidade para reeducandos.

“Foi uma agenda muito positiva. Agradeço ao convite e a oportunidade de conhecer, na ponta, projetos que de fato transformam a realidade da população, com atenção especial às mulheres, crianças e idosos. É muito importante investir no social e o prefeito Leonardo Bortolin, a primeira-dama Ester, a secretária Marcia Rotilli e toda a equipe estão de parabéns por ter esse olhar e essa sensibilidade. Com certeza a população de Primavera está em boas mãos ”, finalizou Virginia Mendes.

Acompanharam a agenda o vereador Paulo Márcio, presidente da Câmara Municipal, a coronel PM Francyanne Chaves, o juiz Alexandre Pampado, e as primeiras-damas de Campo Verde, Rosilene Sanguini Schroeter; de Alto Araguaia, Priscila Dourado; de Dom Aquino, Glaucia Macedo e de Jaciara, Luciana Cristina.