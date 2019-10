Primeira-dama coordena ações para realização de evento natalino

Sob a liderança e olhar sensível da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o Governo do Estado se prepara para realizar as festividades natalinas de 2019. Nesta quarta-feira (02.10), a primeira-dama coordenou a primeira reunião de alinhamento com membros do governo, para tratar sobre os preparativos dessa ação, que marcará o encerramento do primeiro ano do governo Mauro Mendes.

“Adianto que estamos pensando com carinho nas nossas crianças mais carentes, aproveitando este evento natalino para tornar o Natal das nossas famílias um momento de mais união e fraternidade”, revelou Virginia Mendes.

Com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc); da Secretaria de Estado de Cultura e Esportes (Secel); da Secretaria de Estado de Educação (Seduc); da Secretaria Adjunta de Comunicação, do Gabinete de Governo e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF), esta primeira reunião marcou o início dos trabalhos, com a apresentação do projeto natalino 2019 e distribuição das responsabilidades.

“Temos um grande trabalho pela frente e fico feliz de poder contar com o apoio da dedicada equipe de governo para possamos presentear a sociedade com um evento atrativo, lúdico, que proporcione mais amor e união para as famílias mato-grossenses”, pontuou Virginia Mendes.

Para a próxima semana, está prevista uma nova reunião, na qual serão definidas questões mais operacionais. “A primeira-dama quer surpreender a população e por isso não podemos adiantar muita coisa, mas garantimos que será um dos maiores eventos natalinos já realizados em Mato Grosso, com cenários, atrações culturais, diversão e também com o olhar social, voltado para as famílias”, finalizou o secretário de Governo, Alberto Machado.

Além do secretário de Governo, Alberto Machado, participaram da reunião a secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, Rosamaria Carvalho, os secretários adjuntos Jefferson Neves e Paulo Silva, representando o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec; a assessora da Secretaria de Estado de Educação, Suze Monteiro, representando a secretária da Seduc, Marioneide Kliemaschewsk, o secretário adjunto de Comunicação Mauro Camargo e a equipe de publicidade governamental.