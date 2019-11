Primeira-dama de Mato Grosso participa do 1º Encontro do Centro-Oeste para Adoção

A Polícia Militar prendeu E.B.A. (35 anos) por ameaçar, agredir e manter em cárcere privado a namorada e o enteado de seis anos, na noite de quarta-feira (20.11), no bairro Alvorada, em Cuiabá. Mãe e filho pediram socorro à polícia após conseguirem fugir do apartamento onde estavam presos.

Moradora do município de Rondonópolis, a vítima disse aos policiais que estava há duas semanas com o filho na casa do namorado, na Capital. Durante esse período, segundo ela, já estavam sofrendo agressões físicas e recebendo ameaças de morte do suspeito, que dizia possuir uma arma de fogo.

Uma das agressões teria sido com água quente, que gerou queimaduras no abdômen da criança.

Nesta quarta-feira, a mulher contou ter ouvido o homem xingando o filho dela de “imprestável” e “viado” e ao verificar o choro no menino, notou que a criança havia sido agredida no olho esquerdo e estava com um dos braços quebrados.

O homem cumpre medida judicial com tornozeleira eletrônica e o caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.