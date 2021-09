Primeira-dama de MT entrega 230 cestas básicas a famílias ribeirinhas na região do Pantanal

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Uma parceria firmada entre o deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros) e o prefeito da cidade de Poconé, Tatá Amaral (DEM), irá garantir o abastecimento de água para mais de 95 famílias que vivem no assentamento Santo Onofre, na zona rural do município. A iniciativa foi consolidada por meio da assessoria do parlamentar, que esteve no município na manhã desta quinta-feira (16), e tratou diretamente os trâmites com o prefeito e o secretário municipal de Agricultura, Jorge Getúlio.

João Batista explica que esteve no assentamento há duas semanas, no dia primeiro de setembro, quando verificou “in loco” a dificuldade enfrentada pelos produtores com a falta de abastecimento de água. “Recebemos o convite dos produtores e realizamos uma vistoria estudando a melhor alternativa para solução do problema. Dentre as nossas opções, encontramos no Poder Executivo do município, a forma mais rápida e menos burocrática para realizar a perfuração de um poço artesiano”, disse.

De acordo com o deputado, um recurso financeiro na ordem de R$ 50 mil, fruto de uma de suas emendas, deverá ser destinado ao município, ficando à responsabilidade da prefeitura a execução da obra. “Sei das dificuldades enfrentadas pelos gestores de alguns municípios, em muitos casos, o prefeito não executa uma determinada ação por falta de orçamento. Tendo ciência dessa dificuldade, conseguimos remanejar uma de nossas emendas no valor de R$ 50 mil, que será destinada o mais rápido possível para Poconé”, explicou.

O prefeito Tatá Amaral, durante a reunião em seu gabinete, reforçou que a prefeitura irá atender a demanda apresentada pelo deputado João Batista, garantindo que a sua gestão “está e sempre estará”, à disposição para buscar e fechar parcerias que beneficiem a população.

“O fortalecimento da agricultura familiar é uma das nossas principais prioridades em nossa gestão, por isso, em nome de toda a assessoria do deputado João Batista, queremos agradecer todo o empenho feito pelo parlamentar em ajudar o nosso município. Reforço mais uma vez que a porta da nossa prefeitura está de portas abertas para que mais parcerias possam vir a acontecer”, disse o prefeito.

Participaram da reunião o prefeito do município, Tatá Amaral; o secretário municipal de Agricultura, Jorge Getúlio; o produtor rural Raimundo Rosa; o produtor rural e líder da comunidade, Valdevino Sousa; os assessores do deputado João Batista, Tayná Dias, Adriele Albuquerque e Admilson Antônio de Assis.