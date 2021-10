Primeira-dama de Várzea Grande e deputada Janaína Riva selam parcerias para fortalecimento das mulheres na política estadual

O fortalecimento da participação das mulheres na política mato-grossense foi tema de uma reunião entre a primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorileo Baracat, e a deputada estadual, Janaína Riva. A visita de cortesia da deputada foi realizada nesta manhã (1º), na prefeitura. Além de ações em prol de políticas públicas voltadas às mulheres, a reunião abriu caminho para formação de várias parcerias entre o Executivo municipal e o Legislativo estadual, especialmente, àquelas que promovam a assistência social em Várzea Grande.

A deputada aproveitou a oportunidade para convidar, ainda que de maneira informal, a primeira-dama a participar de um grande encontro estadual que vai reunir lideranças políticas femininas de Mato Grosso com o objetivo de ampliar e sedimentar o protagonismo das mulheres na política. “Ainda não temos um nome escolhido para o evento, mas deve ser algo como ‘Mulheres no Poder’ e vai trazer para mesa de debates temas que possam ampliar e fomentar o dia-a-dia dessas mulheres, ofertando conhecimento para a plena execução de suas funções e reforço à autoestima profissional”.

O encontro deve ser realizado entre o final de novembro e começo de dezembro e será voltado, em princípio, para mulheres que são prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e secretárias municipais. “Estamos unindo forças dentro da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Ministério Público e agora, em Várzea Grande, aproveitando que a primeira-dama, dona Kika, é Promotora de Justiça e tem muito a contribuir com os debates que queremos promover em mesas temáticas junto às participantes”, completou a deputada Janaína Riva.

A primeira-dama reforçou que o evento é extremamente pontual e que com certeza vai preparar as lideranças femininas para as próximas eleições. “Não há dúvidas que o próximo pleito, de 2022, será marcado pela participação da mulher. Marcado ainda pelos resultados das urnas com expressiva eleição de mulheres, bem como do êxito das chamadas ‘minorias’, que acabam sendo valorizadas com a ascensão feminina”.

A deputada Janaína aproveitou o momento para destacar o quanto Várzea Grande vem sendo referência dentro do Estado e que a atual gestão vem conduzindo o Executivo com zelo, de forma humanizada e eficaz. “Várzea Grande é bem vista e todos querem investir aqui. Está construindo uma boa relação com o governo do Estado e não tenho dúvidas de que a cidade vive de forma plena sua posição de protagonista e que colhe bons frutos”.

Participaram do encontro com a deputada, além da primeira-dama, Kika Dorileo Baracat, a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, o secretário de Governo, Dito Loro, o secretário de Comunicação Social, Marcos Lemos, e assessores das Pastas.