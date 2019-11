Primeira-dama é homenageada em Rondonópolis

A convite do colunista social de Rondonópolis Emanuel Ormond, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, compareceu e foi homenageada, na quinta-feira (31.10), na 18ª edição da festa black tie Zoom, promovida no Espaço Ideias.

O evento super tradicional na cidade homenageia profissionais liberais de vários segmentos. E além da primeira-dama Virginia Mendes, outras personalidades foram homenageadas e marcaram presença, como, por exemplo, o escritor João Ricardo Coelho, a socialite carioca Madeleine Saad, o cirurgião plástico Paulo Müller e a relações pública Paula Severiano Ribeiro.

Os colunistas sociais de Cuiabá Tamires Ferreira, Dalva Costa e Anamaria Bianchini também marcaram presença no evento social.

A primeira-dama Virginia Mendes foi homenageada em razão dos relevantes trabalhos desenvolvidos na área social desde o período em que esteve na Prefeitura de Cuiabá e atualmente à frente das ações no Governo de Mato Grosso. Além disto, o colunista também destacou a atuação de Virginia na área empresarial como sócia-administradora da empresa Bimetal.

”Fiquei muito feliz com o convite do meu amigo de longa data Emanuel Ormond e de participar de uma festa tão linda, com pessoas queridas e com tantos trabalhos relevantes em suas áreas de atuação. Agradeço e me sinto honrada com a homenagem pela minha atuação no segmento empresarial e na área social”, destacou Virginia Mendes.

Na oportunidade, Virginia destacou a dedicação do colunista às causas sociais. “Tenho muito carinho e admiração pelo Emanoel, que tem um histórico de mais de 18 anos dedicados aos que mais precisam, com atenção especial para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e também para Lar Cristão, a Casa Esperança, a Casa do Bom Samaritano, dentre outros projetos e espero contar em breve com a parceria dele nas nossas ações sociais também”, ressaltou a primeira-dama.