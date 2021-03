Primeira-dama é madrinha de edital da Fapemat que incentiva mulheres e meninas para pesquisa e ciência

O Governo de Mato Grosso divulgou, nesta quarta-feira (10.03), a ampliação de 160 leitos de Terapia Intensiva em 14 municípios do estado. A ação custará cerca de R$ 9 milhões por mês à gestão estadual e contempla hospitais estaduais e municipais.

Destes 160 leitos de UTI, 10 vagas estão em Água Boa, 15 em Alta Floresta, 10 em Cáceres, 5 em Campo Verde, 10 em Confresa, 10 em Cuiabá, 10 em Guarantã do Norte, 5 em Nova Mutum, 10 em Pontes e Lacerda, 10 em Primavera do Leste, 10 em Querência, 20 em Rondonópolis, 15 em Sorriso e 20 em Várzea Grande.

Considerando somente os hospitais geridos ou contratualizados pelo Estado, serão ofertados 80 novos leitos de UTI. A ampliação disponibilizará 20 vagas no Hospital Regional de Rondonópolis, 20 vagas no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, 10 vagas no Hospital Estadual Santa Casa em Cuiabá, 10 vagas no Hospital Regional de Alta Floresta, 10 vagas no Hospital Regional de Sorriso e 10 vagas no Hospital São Luiz em Cáceres.

Já em parceria com as gestões municipais e os consórcios, serão abertos outros 80 leitos intensivos. A ação contempla 10 vagas no Hospital Regional de Água Boa (consórcio), 5 no Hospital Santa Rita em Alta Floresta, 5 no Hospital Coração de Jesus em Campo Verde, 10 no Hospital Municipal de Confresa, 10 no Hospital Municipal de Guarantã do Norte, 5 no Hospital Regional de Nova Mutum, 10 na Santa Casa de Pontes e Lacerda, 10 no Hospital São Lucas em Primavera do Leste, 10 no Hospital Municipal de Querência e 5 no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Sorriso.

As ampliações consideram as propostas encaminhadas oficialmente pelas Prefeituras ao Governo de Mato Grosso.

“Existe uma programação para executar essa ação, que atuará sobretudo no interior do estado, para fazer com o que o atendimento seja capilarizado em todo o território de Mato Grosso. O Governo também tem a iniciativa de promover o incentivo às Prefeituras para a ampliação dos leitos de enfermaria, que é onde nós precisamos estabilizar e tratar dos pacientes”, ponderou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Serão ampliados 500 leitos de enfermaria em parceria com gestões municipais de Mato Grosso. No momento, o Estado estuda as propostas encaminhadas pelos 141 municípios do estado.