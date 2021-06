Primeira-dama e secretária da Mulher recebem 2 mil absorventes doados pela Câmara

A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência mantém os atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social nesse momento de enfrentamento ao coronavírus apesar das atividades coletivas estarem suspensas.

Conforme levantamento do Registro Mensal de Atendimentos – RMA, nos primeiros meses desse ano, foram garantidos 23.802 atendimentos individualizados e mais de 2.988 benefícios eventuais foram entregues como cestas básicas, caixas de leite e kits natalidade (cestas com produtos essenciais para os cuidados com os recém-nascidos).

No ano de 2020 foram realizados 57.676 atendimentos individualizados e 8.190 entregas de benefícios eventuais (cestas básicas e caixas de leite e Kit Natalidade), sendo disponibilizados nas quatorze unidades dos Centros de Referências da Assistência Social- Cras.

Cada Cras adotou estratégias para garantir o suporte às famílias assistidas. Cada unidade criou ferramentas que possibilitam o acompanhamento das famílias de baixa renda. As estratégias adotadas foi a criação de grupos de wattsapp como um canal de interação entre os assistidos e as equipes técnicas de cada unidade. Foram elaborados vídeos, orientações e palestras. “E para aquelas pessoas que não possuem acesso ao meio virtual, a equipe telefona para saber como estão e se precisam de auxílio”, disse a coordenadora Técnica de Gestão da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Patrícia Aparecida de Arruda Patrícia Arruda.

“Nesse sentido, buscamos trabalhar em consonância com os decretos vigentes que estabelecem como serviços e atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis, dentre os quais encontra-se a Assistência Social. Sempre respeitando as medidas restritivas adotadas para conter a disseminação da Covid-19 no município de Cuiabá”, explicou a coordenadora.

Neste momento atípico de pandemia, pontuou Patrícia, está sendo possível identificar diversos aprendizados quanto às alternativas e meios de assegurar a execução dos serviços, programas e projetos utilizando dos equipamentos tecnológicos e plataformas digitais.

Alguns atendimentos foram descentralizados e reorganizados com o intuito de evitar aglomerações e disseminação da doença. Quando necessário, as equipes técnicas fazem visitas domiciliares emergenciais, sempre fazendo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, bem como equipamentos tecnológicos como celulares e tabletes adquiridos pela Assistência Social.

A coordenadora lembra ainda que esse mesmo sistema de atendimento remoto é desenvolvido nos quatro Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) instalados pela capital. “O nosso objetivo é oferecer todo acolhimento, ainda mais nesse momento de crise que todos nós estamos vivenciando, finalizou.