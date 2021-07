Primeira-dama encerra primeiro dia de força-tarefa de enfrentamento ao frio com sopão em bairro carente

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na manhã de hoje (29) que irá realizar na próxima segunda-feira, 2 de agosto, as 10h, a entrega de 144 novos ônibus para o transporte coletivo da capital. A solenidade será realizada na Praça das Bandeiras, na capital. A entrega será realizada após a gestão Emanuel Pinheiro realizar o processo licitatório após mais de vinte anos de renovação de contratos.

Os 144 novos ônibus possuem ar-condicionado e são adaptados com elevadores para Pessoas com Deficiência – PCDs, Wi-fi e aparelhos de ar-condicionado. Os novos carros serão incorporados à atual frota. Hoje, circulam pela capital 382 coletivos que atendem a um total de 260 mil usuários/dia.

“O que realmente nos importa é que a população seja atendida com o que existe de melhor para o transporte coletivo de passageiros. Vamos fazer uma entrega simbólica e estamos dando sequência a verdadeira revolução no sistema de transporte coletivo da capital”, disse Emanuel lembrando que Cuiabá será uma das poucas capitais do país com 60% da frota com ar-condicionado e ônibus mais novos.

As 144 novas unidades foram produzidas nas fábricas da Caio e da Marcopolo, instaladas nas cidades de Botucatu (SP) e de Caxias do Sul (RS).O investimento total no sistema foi da ordem de R$70 milhões.

Com a renovação de parte da frota, a idade média da frota fica abaixo de cinco anos.Todos os veículos contam com ar-condicionado, todos com duas portas de cada lado, todos aptos a operar tanto com VLT como BRT.