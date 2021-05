Primeira-dama entrega 1,9 mil cestas básicas em Rondonópolis

Em visita à Rondonópolis, a primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, em ação conjunta com a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, realizou a entrega de 1.9 mil cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário, na última quinta-feira (20.05). Na cerimônia estavam presentes o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, a primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Morais, e o secretário adjunto de Assuntos Comunitários, Edio Martins de Souza. As cestas beneficiaram famílias entidades pelo Oratório Filhos de Dom Bosco e pela União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (URAMB).

A primeira-dama, Virginia Mendes, ressalta que o Governo do Estado tem chegado aos municípios através do trabalho em conjunto das secretarias e prefeituras e que a meta do governador Mauro Mendes é atender a população mais vulnerável.

“Por isso, estamos com vários programas como o Aconchego, o Vem Ser Mais Solidário, Ser Família, Ser Família Emergencial e vários outros projetos que vem pela frente, como o Ser Mulher e o Ser Criança. Também queremos que essa população fique mais independente, por isso estamos planejando os cursos de qualificação. Infelizmente ainda não foi possível com a pandemia, porque não basta entregar o peixe, temos que ensinar a pescar. Que eles tenham uma vida muito melhor”, disse.

A secretária Rosamaria Carvalho agradeceu todo o apoio que as prefeituras e secretarias de Assistência Social têm dado para que o auxílio do Estado chegue às famílias em vulnerabilidade.

“Essas cestas básicas têm chegado às mesas de famílias dos 141 municípios. Nós já colocamos comida na mesa de mais de 2 milhões de pessoas e só no ano passado foram 330 mil cestas básicas distribuídas. Então eu agradeço às secretarias que ajudaram o braço do governo a alcançar mais longe. Além disso, agradeço ao governador Mauro Mendes e dizer que o carinho dele também chegou em Rondonópolis. Muito já foi feito nessa cidade, mas a nossa maior alegria e orgulho quando nós falamos do governo do estado de Mato Grosso é podermos dizer eu ele é um governador que ele investe sim em obras, escolas, estradas, mas ele também investe em gente”, afirmou.

Edio Martins de Souza, secretário adjunto de Assuntos Comunitários, relembra que a sua secretaria foi extinta no governo anterior, deixando a população de lado, e que o governador Mauro Mendes a trouxe de volta. “O governador entende que a população mais vulnerável deve ser assistida e se sinta mais representada. É necessário que haja uma ponte entre a gestão e os assuntos comunitários e Mauro Mendes tem todo um carinho pelo movimento. A gente trabalhou em um projeto chamado Ser Comunitário, com o aval da nossa primeira-dama, porque o Ser é uma marca registrada dela. O Ser significa superação, esperança e respeito. E tenho um imenso respeito pela senhora e seu trabalho, desde quando era primeira-dama da capital”, declarou.

Já o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, parabenizou a ação da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes e a secretária Rosamaria Carvalho, lembrando que dias atrás ela visitou a cidade e entregou mais 6 mil cartões do programa Ser Família Emergencial e neste momento faz uma entrega de cestas básicas.

“Eu agradeço a secretária Rosamaria e a primeira-dama, Virginia Mendes, em sempre olhar para a cidade de Rondonópolis. Muitas pessoas serão beneficiadas com essas cestas básicas, e isso é muito gratificante. O povo quer carinho e amor neste momento, quer que cuidemos de gente e não ficar somente em obras. Por isso, essa ação é tão importante para todas as famílias que necessitam na mão amiga do estado”, afirmou.

O pároco da Paróquia Salesiana São João Batista, padre Vanderson de Souza e o vice-diretor do Oratório Filhos de Dom Bosco, que representou o padre Danilo Rinaldi, diretor da presença no município, agradeceram a presença de todos, bem como a ação que têm ajudado muitas famílias carentes da região, ainda mais no momento em que o Oratório está prestes a completar 25 anos.

“A gente agradece a presença de vocês. Eu sou fruto dessa obra, eu sou padre e vice-diretor, mas eu fui um dos primeiros aprendizes que foram atendidos aqui. Então, a gente agradece sempre essas parcerias e de forma especial. Rezamos por todos vocês que estão à frente de tantas pessoas que necessitam, principalmente nesse tempo de pandemia que precisa de uma assistência. Que Deus abençoe cada um de vocês”.

Vem Ser Mais Solidário

O programa “Vem Ser Mais Solidário-MT unido contra o coronavírus” já beneficiou mais de 330 mil famílias em 2020. Devido à necessidade da população vulnerável, que se agravou com o advento da pandemia, o governador do Estado, Mauro Mendes, decidiu tornar a iniciativa permanente.