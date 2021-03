Primeira-dama entrega alimentos para pessoas em situação de rua atendidas por comunidade terapêutica de Cuiabá

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) manifesta pesar e consternação pelo falecimento do ex-auditor geral de Mato Grosso João Alberto de Arruda, ocorrido nesta quinta-feira (18.03), em Brasília (DF), onde residia atualmente. Vítima de coronavírus, ele foi a autoridade máxima da antiga Auditoria Geral do Estado (atual CGE-MT) no período de 15/03/1987 a 13/04/1989.

No tempo em que liderou a instituição, foram empossados 20 auditores aprovados no primeiro concurso público para o recém-criado cargo de auditor-contábil. Até então, o órgão, criado em 1979, contava com apenas cinco auditores contratados para atender todo o Estado de Mato Grosso.

Com a nova força de trabalho, a então AGE ampliou significativamente sua atuação e consolidou sua estrutura. À época, um dos destaques da atuação do órgão foi a fiscalização dos programas de desenvolvimento regional, como a Sudeco.

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso (1975) e mestre em Administração Contábil e Financeira pela Universidade Federal de João Pessoa (1977-1981), João Alberto exerceu outros cargos como: auditor-chefe da Auditoria Interna da UFMT, coordenador-geral da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Cuiabá e presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC /MT).

Também teve participativa ativa no meio acadêmico. Foi professor no curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brasília e da UFMT. Integrou a banca de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC).

Em 2009, foi eleito imortal (Cátedra nº 030) da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais.

A CGE expressa gratidão pela contribuição do professor João Alberto para o desenvolvimento do sistema de controle interno estadual. Também manifesta todo o seu carinho e solidariedade à família e aos amigos do ex-auditor geral neste momento de profunda dor.